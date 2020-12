Amparo Grisales causa revuelo de nuevo: ahora dice que ha visto ovnis

Amparo Grisales es una de las famosas más influyentes e importantes de Colombia. Esté o no actuando o presentando siempre está vigente y sus declaraciones llaman la atención de todos.



A lo largo del 2020, la diva de los colombianos, quién fue portada de la revista ‘Aló’ a finales de noviembre, ha sido tendencia varias veces, sobre todo por algunas opiniones políticas y otras en las que ha dejado claro qué piensa sobre lo que se habla de su vida.

Antes de que se acabe el año, Amparo volvió a sorprender a todos y, en esta ocasión, dijo que los ovnis sí existen y que ella misma los presenció.



Su polémica declaración la dio en el programa matutino del ‘Canal Caracol’, ‘Día a día’, este lunes 21 de diciembre.



El 2020 de Amparo

En medio de la pandemia por el nuevo coronavirus, Grisales pasó varios meses de cuarentena junto a sus cuatro hermanas.



“Fue un tiempo muy espiritual, divino y el momento para que cada una se reencontrara con su yo interior, porque desde pequeñas no convivíamos de esta forma”, le dijo a ‘Aló’.



Durante el año, también aprovechó varios momentos para comentar sobre la actualidad nacional.

Un antes y un después de Amparo Grisales. Foto: EL TIEMPO - Canal Caracol

En junio, por ejemplo, se dirigió a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y le preguntó por los casos de inseguridad registrados en la capital.



“¿Piensa dejarnos en manos de los vándalos? ¡Deje de ser tan permisiva! ¡Despierte!”, escribió en Twitter.



También le pidió al presidente Iván Duque que interviniera y que sacara a la Fuerza Pública a las calles bogotanas.



“No camino por la derecha ni por la izquierda. Me muevo por el sendero del medio, o sea el del sentido común”, matizó en ese momento.



En octubre, por su parte, se mostró crítica por los chistes que hacen sobre su edad.



"Desde que cumplí 30 me hacen chistes estúpidos. Y mientras a algunos se les arrugan las pocas neuronas que tienen y se les pudre el corazón, yo evoluciono y me amo", dijo en Twitter.



El pasado mes de noviembre volvió a hablar de política. Ocurrió cuando le respondió a una usuaria de Twitter que la tildó de uribista.



“¡No soy uribista, mucho menos mamerta! No tengo apellidos políticos. No opine lo que no sabe, tonta maluca”, dijo.



Y ahora habló sobre un tema que causa mucho revuelo a nivel social: los ovnis.

‘Esto no es ciencia ficción’

Como ya lo comentamos, sus palabras sobre los ovnis se registraron en el programa ‘Día a día’.



Grisales aseguró que dos veces vivió este tipo de experiencias.



Según su testimonio, la primera fue en su casa en Bogotá, un 31 de diciembre, en tiempos en los que grababa la novela ‘Manuela’. En ese momento, la famosa vivía cerca de Monserrate.



“Ese día había un sol impresionante y vi una nave gigante que oscureció todo mi cuarto. Vi como un jet cuando está decolando, lo vi silencioso, se fue elevando, elevando, y se quedó, muchas horas, haciendo maromas sobre un edificio”, señaló.



Su segunda vivencia, complementó en el show televisivo, fue en La Calera, municipio cercano a Bogotá.



“Esto no es ciencia ficción. Los vi en La Calera, en una especie de moto, ni nos volteó a mirar (…) Estaban como explorando, casi nos estrellamos”, sostuvo.



Sus palabras han generado mucho revuelo, sobre todo en un año que ha sido bastante atípico, pero, hasta ahora, ella no ha comentado nada más al respecto en sus perfiles de redes sociales.



