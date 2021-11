Amparo Grisales: ‘Tengo un novio muy lindo’ reveló la diva en ‘Yo me llamo’

La diva de la televisión colombiana, Amparo Grisales, es una de las mujeres más reconocidas en el medio, su particular personalidad y permanencia en la pantalla chica la hacen una de las mujeres más populares de la farándula.



Sin embargo, la actriz suele ser muy reservada en cuanto a su vida privada y no es igual de activa en redes sociales que otras personalidades, a diferencia de muchos, la mujer no comparte mucho al público sobre sus relaciones amorosas.

Aunque, en medio de su participación como jurado del programa de imitación ‘Yo me llamo’ prefirió dejar en claro cuál es su situación amorosa actualmente para aclarar ciertas suposiciones de la gente.

Amparo Grisales es nuevamente la jurado del programa 'Yo Me Llamo'. Foto: Caracol Televisión

En el capítulo emitido este jueves 4 de noviembre, por ‘Caracol Televisión’, la mujer tuvo una conversación con el también jurado del concurso, Yeison Jiménez, quien empezó a coquetearle de manera jocosa, por lo que Grisales aprovechó para aclarar que se encuentra dentro de una relación amorosa.



La explicación se dio luego de que una concursante que imitaba a Paola Jara abandonara el escenario, tras haber sido seleccionada para jugarse un cupo de la escuela ‘Yo me llamo’.



La diva comentó que a la participante “le hace falta el Jessi al lado y quedamos hechos”, haciendo referencia a la pareja de Paola Jara: Jessi Uribe. Posteriormente, Yeison aprovechó para continuar hablando de parejas y afirmó que para eso también estaba él, para acompañar a mujeres lindas como Amparo.



“Yo estoy para acompañar a las mujeres lindas como tú”, fueron las palabras del cantante.



Sin dejar avanzar el coqueteo, Grisales hizo una contundente declaración, afirmando que contrario a lo que muchos piensan, ella sí tiene novio.



“¿Pero es que por qué quieren todos acompañarme? Todos piensan que yo no tengo marido, ¿acaso yo vivo montando en las redes?” señaló. Y añadió: “Yo tengo marido. Novio, tengo un novio muy lindo”.



Después de sus palabras, el intérprete de ‘Aventurero’ continuó cortejándola de manera jocosa y le dijo: “Yo no puedo desmentir que tengas marido, pero no creo que se vea como yo a tu lado”.



Después, ambos jurados, junto a César Escola empezaron a reír y dejaron hasta ahí la conversación. ¿Será que alguien robó el corazón de la diva de los colombianos?

