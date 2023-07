Amparo Grisales es un ícono de la televisión colombiana. Su participación en telenovelas, películas y ahora realities durante sus 50 años de carrera artística le ha valido esa categoría.



Sin duda, su belleza y sus atributos físicos son algunas de sus características más destacadas, pues hoy, cerca de cumplir 67 años, sigue luciendo una figura envidiable.



Y, durante toda una vida bajo los reflectores, otro de los aspectos que ha llamado la atención del público ha sido su vida amorosa.

Lea acá: (El regreso de Greeicy: ‘Somos más capaces de lo que creemos’)

Desde su matrimonio con el pintor Germán Tessarolo, hasta su romance con Julio Iglesias, son varios los nombres de parejas que han compartido una historia de amor con la manizaleña. Muchos de ellos, hombres del espectáculo.



Pero, como reveló a la revista Aló en su más reciente edición, en la que Grisales es protagonista, su novio actual no pertenece a este mundo. Ni siquiera tiene redes sociales.

Le puede interesar: (Las batallas que ha librado el humorista ‘Carroloco’: el mundo detrás de las carcajadas)

¿Quién es el novio de Amparo Grisales?

La jurado del programa 'Yo me llamo' que está próximo en volver al aire, acostumbra a ser muy discreta y no suele compartir detalles de su vida privada.



Pero le confirmó a 'Aló' que sigue su noviazgo con un brasileño, con el que tiene una relación a distancia desde hace varios años.



"Es un galán, cortés, divino, guapo, tiene 58 años y menos mal no tiene redes sociales, porque este amor seguirá siendo solo para los dos", le dijo al medio mencionado.

La 'diva de Colombia' actualmente tiene 66 años, pero en septiembre cumplirá los 67, lo que quiere decir que hay una diferencia de edad de nueve años con su pareja.



En la entrevista, Grisales contó que lleva varios años con su novio y que ha sido un gran compañero.



“Tengo a esta persona muy especial en mi vida, y nos vemos cuando nos tenemos que ver, cuando ambos podemos; y lo nuestro es de otro mundo", aseguró.



En sus redes sociales, la actriz suele compartir fotografías de los viajes y momentos que disfruta con amigos y en familia. Allí, algunos seguidores han señalado que el hombre con el que aparece en algunas instantáneas puede ser su novio.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO