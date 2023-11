Amparo Grisales habló de su juventud y contó algunos secretos

En una entrevista reciente, la reconocida actriz y presentadora colombiana, Amparo Grisales, abrió las puertas de su vida personal y compartió algunos secretos que han contribuido a mantener su envidiable vitalidad y belleza a lo largo de los años.

Amparo Grisales es ampliamente reconocida como una figura destacada en Colombia y actualmente ejerce como jurado en el programa 'Yo me llamo', transmitido por el canal Caracol.



Desde sus inicios en la actuación hasta su actual papel como juez en programas televisivos de gran popularidad, la trayectoria de Amparo Grisales se ha distinguido por su versatilidad y carisma, ganándose el cariño de una extensa audiencia a lo largo y ancho del país.



Sin embargo, su estilo directo y sin rodeos al expresar sus opiniones también ha suscitado controversias.

Amparo Grisales desvela sus secretos de belleza y vida en una entrevista



En una entrevista en el programa 'Lo sé todo', Grisales, no solo compartió anécdotas de su carrera, sino que también reveló su filosofía de vida y algunos secretos de su rutina de belleza.



En medio de risas, Amparo no dudó en enviar un mensaje a sus detractores: "a todos los que me hacen bullying, aquí los espero a ver si llegan a esta edad".

La actriz destacó que su estado físico es resultado de una disciplina personal, renunciando a la cirugía plástica y optando por mantenerse al natural. “Creo que la cirugía se nota. Yo siempre le he sacado el cuerpo a eso, porque tengo muy buena alimentación", afirmó con seguridad.



En ese sentido, Grisales compartió algunos secretos de su estilo de vida, revelando que sigue una dieta vegetariana desde hace cuarenta años y practica el ayuno intermitente. La actividad física también juega un papel crucial en su rutina diaria.

"Hago ejercicio a la lata. Tengo realmente un estilo de vida muy sano y desde hace muchos años, entonces no esperé cumplir cincuenta, para cuidarme sino que desde muy pequeñita tuve como esa visión y dije: "esto hay que hacerlo desde ya" y eso es lo que me ha valido", expresó Amparo.

Al abordar el tema de las intervenciones quirúrgicas, la actriz confesó tener miedo al bisturí y expresó su deseo de envejecer de manera natural. "Yo le tengo pánico al bisturí", dijo, subrayando su preferencia por mantener la autenticidad de su apariencia.

En ese sentido, Amparo Grisales, alentó a las personas a sentirse bellas con lo que tienen y a aceptar sus rasgos únicos. "Pierdes tus rasgos y te vuelves otra, cambias tu fisonomía y yo le tengo mucho susto a eso", señaló.

La artista concluyó la entrevista enfatizando su amor por la actuación y la importancia de poder expresarse libremente: "Me gusta poder gesticular porque soy actriz y no me gusta estar tiesa". Con sus declaraciones sinceras y su actitud desafiante, Amparo Grisales continúa siendo una figura inspiradora y auténtica para su audiencia.

