Amparo Grisales habla de cómo hace para verse joven y de su actual situación emocional

Amparo Grisales es una de las figuras más reconocidas de la farándula colombiana. La actriz ha labrado una larga carrera en la pantalla chica en reconocidas producciones desde los años 70 cuando apenas era una adolescente.



'Los pecados de Inés de Hinojosa', 'Manuela', 'El gallo de oro' y 'Tuo es mi corazón', donde compartió protagónico con Carlos Vives, son algunas de las novelas que la lanzaron al estrellato y la ayudaron a convertirse en la eterna 'Diva de Colombia'.

A lo largo de su trayectoria como actriz muchos destacan su talento y su belleza que sus 67 años deslumbra, pues la manizaleña no aparenta tener esa edad, tanto sus rasgos como su figura la hace ver mucho más joven.



Así lo confirmó una de las presentadoras del programa de entretenimiento 'La mesa caliente' a la que fue invitada Grisales. Allí la comunicadora la felicitó por su belleza y le preguntó sobre cuál era su secreto para mantenerse tan en forma estando próxima a cumplir los 70 años.

Acto seguido la colombiana recalcó que su manera de verse y trabajar su cuerpo, corresponden a las rutinas y hábitos que mantiene con la actividad física y la alimentación.



“El ejercicio, básico. Soy vegetariana hace 40 años, no como ni pescado. Solo las claras de huevo. Me tocó investigar mucho para poder conseguir mis aminoácidos, que son, este, digamos, los ladrillos de tu músculo."



Y añadió: “No como pan, no como lácteos. Solo parmesano para la pasta, porque me fascina. ¿Qué como?, como de todo, delicioso. Como lentejas, como aguacate todos los días, como verduras, como cosas verdes, como garbanzos y medito", señaló la 'Diva de Colombia' para el programa de Telemundo.



Así mismo, aseguró que parte de ese cuidado también es espiritual desde el momento en el que se despierta y se siente agradecida de vivir otro día, de tal manera que profesa su gratitud por la naturaleza que la rodea y por el Señor, ya que Grisales ha demostrado ser una acérrima creyente del cristianismo.



"Mira, los pensamientos son muy importantes, las emociones son muy relevantes. O sea, levantarse y darle gracias a los elementales, al aire que respiras. La gente no se da cuenta de eso. Yo hablo con mis células, le hablo a mi cuerpo, porque este es el templo donde habita nuestro Dios", agregó la actriz de las 'Muñecas de la Mafia'.



Finalmente, la jurado de 'Yo me Llamo', también habló de cómo se encuentra su corazón en este momento y de cuál es su situación emocional en la actualidad, evidenciando que está en un espacio emocional muy satisfecha al responder tajantemente y con una sonrisa: "Tengo a alguien que me atiende muy bien”, finalizó.

