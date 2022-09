'La Diva de Colombia’, Amparo Grisales, ha logrado un amplio reconocimiento gracias a su larga trayectoria en los medios de comunicación como actriz y presentadora de grandes producciones.



Lleva décadas en las pantallas y una de sus primeras apariciones fue en ‘El Gallo de Oro’, una adaptación de la aclamada obra literaria del escritor mexicano Juan Rulfo.



(Tal vez sea de su interés: Amparo Grisales responde a las burlas en redes sociales).

Desde el inicio de su carrera, y ahora a sus 65 años, la actriz manizaleña ha deslumbrado con su belleza, manteniéndose en excelente condición física, haciéndole frente a todos sus proyectos.



Amparo procura ser muy discreta vida privada, durante un tiempo se especuló que tendría un romance con el presentador Ernesto Calzadilla, sin embargo, esto quedó atrás y esta vez ‘La Diva de Colombia’ quiso hablar un poco del hombre que sería su nueva pareja.



A través de sus redes sociales, ya había publicado una foto en la que se le ve recostada sobre el pecho de un hombre, quien, según ella, es Tommy, un apuesto brasileño.



En varias entrevistas dijo que se veían cada vez que pueden, ella algunas veces va a Brasil o él viene a Colombia. De acuerdo con la actriz, esto no es un obstáculo para mantener un vínculo fuerte.



(También le puede interesar: Video: Amparo Grisales se une a HBO Max para promocionar 'House of the Dragon').

Además, señaló que tener a Tommy era mejor que tener un Oscar y sostuvo que: “estar enamorada es fantástico”.



Son pocos los detalles que se conocen de esta persona, “Muchos creen que yo soy soltera, que no tengo a nadie, pero tengo un amor bonito”, dijo la actriz que no quiso dar más detalles de él: “Si cuento, lo pierdo”, justificando así sus escasos comentarios al respecto.



Deslice para ver la foto de la actriz con quien sería su novio (tercera imagen).

Adicionalmente, hace poco un par de meses en su cuenta de Instagram, la actriz lució un hermoso vestido de novia, en una publicación en la que escribió: “ Será que doy el SI..??? O me arrepiento a última hora y salgo corriendo...!!”, muchos pensaron que habría nuevo matrimonio para la actriz.

Frente a esto, Amparo salió a aclarar que estaba trabajando para el ‘Wedding Fest’ en Barranquilla y por eso vestía un vestido de novia para promocionar la marca de un diseñador.

Más noticias

Tendencias EL TIEMPO