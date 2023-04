Amparo Grisales es una de las actrices más admiradas por su belleza, pues a sus 66 años, no aparenta la edad que tiene. Esto ha hecho que sea la envida de varias mujeres que quieren saber cuál es su secreto para verse siempre joven.



En varias entrevistas con los medios, Grisales ha comentado que es fácil cuidarse por qué honra su cuerpo y lo respeta. Además, resaltó que esto depende de su genética y las metas que uno se ponga cuando es joven.

“Tienes que cuidar tu cuerpo, como dije, tu cuerpo es tu templo y es donde habita tu ser espiritual, por eso debes mantenerlo bien alimentado y ejercitado y no llegar a viejo con malestares y poder valer por sí mismo, le comentó a un medio nacional.



Por otro lado, la actriz ha resaltado que para ella el paso de los años no significa vejez, sino que madura y se vuelve más sabia. “Vejez es sinónimo de deterioro, tú puedes tener una antigüedad muy fina en tu casa, pero la cuidas mucho, la mantienes, la arreglas y por eso tiene el valor que tiene, si la descuidas, pues se verá vieja”, comentó.



Asimismo, Grisales durante varios años ha combinado una dieta saludable con actividad física frecuente. Además, no solo intenta cuidarse físicamente, sino que también mentalmente, algo de mucha importancia para la exjurado de ‘Yo me llamo’.

Para la famosa actriz el amor propio es un pilar importante para verse bien, sin importar los años.



“Tú tienes que ser egoísta contigo mismo, para poder. Si tú no te amas a ti mismo, tú no puedes amar a nadie, entonces tú tienes que, desde ti mismo, tener ese egoísmo. Primero me pulo, primero me perfecciono yo, primero estoy divina, primero tengo cosas que dejar, que enseñar, que transmitir, energía linda, bonito todo, para poder todo esto, acumularlo y enseñarlo, por lo menos transmitirlo y como energía, pasárselo a las demás personas”, afirmó Amparo en un video que se filtró en Instagram.

¿Cómo es la alimentación de Amparo Grisales?



En el programa ‘The Suso’s Show’, contó que desde hace mucho tiempo no consume animales. “Ni carnes rojas, ni mariscos, ni pescados, ni pollo, nada, ningún animalito”, contó.



Este estilo de comer la ha ayudado a mantenerse en el mismo peso y a que su cuerpo luzca como si tuviera 25 años. Asimismo, detalló que su dieta es la del ovovegatarianismo que le permite a los vegetarianos comer huevo.



Por otro lado, en el programa ‘Día a Día’ había comentado que no consume condimentos, debido al mal aliento que le dejan en la boca, y que solo utiliza sal rosada del Himalaya.

La rutina de ejercicios de Amparo

La ‘Diva’ de la televisión, tiene una fuerte rutina de entrenamientos que complementa con cardio, con flexibilidad y la fuerza. Tres veces por semana, la actriz le destina hora y media hacer ejercicio.



Según ha comentado en un pasado, Grisales tiene un entrenador personal que le indica cuáles son los mejores ejercicios que puede hacer y todos los días le crea una rutina diferente.

“Nunca he dejado el ejercicio, nunca, desde que hacía parte de la selección de voleibol o de básquetbol de Caldas. Por eso conozco todas las técnicas y he podido pasar de la época de piedra, porque las máquinas eran reviejas, a la tecnología de hoy. Fui de las primeras mujeres en entrenar en un gimnasio”, comentó Amparó hace años a los medios nacionales.



En ese sentido, su secreto es que se ha cuidado desde hace bastantes años y no esperado que le lleguen los años para priorizar su salud.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

