Amparo Grisales enfrenta parodia de su personaje: ‘Jamás haría algo así’

Durante varios años Amparo Grisales ha sido una de las personalidades más reconocidas de la pantalla chica por sus actuaciones en telenovelas como ‘Las muñecas de la mafia’, ‘De mujer a mujer’, ‘Madre luna’, ‘La virgen y el fotógrafo’, ‘Dos mujeres’, ‘La ley del corazón’ y su participación como jurado de ‘Yo me llamo’.



La actual jueza del concurso musical, se ha caracterizado por su carácter dentro del ‘show’, puesto que brinda su opinión sin ‘tapujos’, lo que para algunos internautas esto puede ser chistoso o molesto. La también actriz, es reconocida por su físico, ya que muchos resaltan la belleza que goza a sus 67 años.

Tanto así que cuenta con su propia imitadora, la cual se encarga de recrearla en el programa de televisión ‘Sábados Felices’, en el cual dedican una sección para realizar una imitación de los jurados y participantes en ‘A yo me llaman’.



Recientemente, un usuario de X (antes Twitter) publicó lo que sería un video del adelanto de la actuación cómica que se presenta en los fines de semana sobre el concurso musical, en el que escribió: “Adelanto del nuevo capítulo de Amparo Grisales y Sinforosa”.



En el metraje se veía una escena de la parodia, en la que se observa a la actriz que interpreta a la también llamada ‘diva’ de la televisión colombiana, sosteniendo una discusión con la reinterpretación de Symphony, llamada ‘Sinforosa’, la inteligencia artificial que hace parte de la nueva temporada del ‘show’ original.



En la interpretación del concurso observó a ‘Amparo Grisales’ tomando del cabello a ‘Sinforosa’ porque estaban discutiendo sobre quién era la que manejaba a la audiencia en el ‘show’: “Ahora la que tiene el programa en primer lugar soy yo”, dijo la supuesta IA. Luego de esto, la actriz reaccionó en su cuenta de X.

‘Jamás haría algo así’: Amparo Grisales reaccionó a la escena

Después de que el internauta publicó un fragmento del show y la etiquetara, Amparo Grisales decidió responder a su imitadora: “¿A qué hora me subí de pedo así?”, a lo que más tarde salió a rectificar lo que había escrito desde su cuenta oficial de X (antes Twitter).



“Era ‘peso’, metí mal el dedo. ¿Pero por qué no? También sirve la otra palabra. Yo jamás haría algo así, armar semejante p***”, redactó la actriz.



Tras esto, sus fanáticos no dudaron en reaccionar: “No te preocupes mi bella, a ti se te perdona todo y a quien no le guste, que no te vea”, “la diva de divas”, entre otros.



Sin embargo, ante la caracterización del personaje, muchos pensaron que se trataba de la verdadera Amparo Grisales, por lo que escribieron: “Hasta peleando te ves hermosa” y “Más chaparrita ¿Por qué? Noo”.



A lo cual la ‘Diva’ de la televisión respondió aclarando que no se trataba de ella: “Esa es la parodia de Sábados felices”, “Sábados felices en parodia de ‘Yo me llamo’ con María Auxilio”.

Amparo Grisales vuelve al cine con 'El Paseo 6'

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO