Amparo Grisales lleva décadas entreteniendo a los colombianos desde la televisión. La reconocida actriz ha recibido críticas a lo largo de los años por su apariencia joven y radiante a pesar de su edad.



En muchas ocasiones, Grisales se ha referido a los comentarios malintencionados que recibe. Además, ha estado envuelta en polémicas por las fotos que publica en vestidos de baño mostrando su cuerpo.



La exjurado de ‘Yo me llamo’ confesó finalmente cuál es el truco que utiliza para conservar su figura. En otra oportunidad ya había dicho que se debía a su dieta vegetariana y al cuidado extenso de la piel.



También había confirmado que toma precauciones extremas para mantenerse tonificada. La actriz se sumerge en tinas de hielo, hace actividad física y presta atención a su estado mental.



Esta vez explicó que su secreto era algo diferente. En una entrevista que aún no ha salido a la luz, la grabaron mientras revelaba sus técnicas para lucir joven.



Manifestó que para verse bien en el exterior, hay que tener todo en orden con la salud mental. Para Amparo Grisales, el amor propio es el secreto principal para tener un físico envidiable.



La mujer se define a sí misma como "actriz desde que nació". Foto: Instagram: @agrisales333

“Tú tienes que ser egoísta contigo mismo, para poder. Si tú no te amas a ti mismo, tú no puedes amar a nadie, entonces tú tienes que, desde ti mismo, tener ese egoísmo, primero me pulo, primero me perfecciono yo, primero estoy divina, primero tengo cosas que dejar, que enseñar, que transmitir, energía linda, bonito todo, para poder todo esto, acumularlo y enseñarlo, por lo menos transmitirlo y como energía, pasárselo a las demás personas”, señaló la actriz.



A sus 65 años, Amparo Grisales no ha cambiado mucho a la que veían los colombianos cuando llegó a la televisión nacional. Todavía es invitada a eventos, desfiles y aún tiene varios proyectos cinematográficos en la mira.



“Si tú no te amas a ti mismo, no puedes amar a nadie, ni a un perrito”, concluyó Grisales.



Hace unos días desfiló como modelo de vestido de novia en una pasarela del ‘Wedding Fest’ que se realizó en Barranquilla. Su traje fue el que cerró el evento y le aseguró los aplausos del público.

La carrera de Amparo Grisales

La manizaleña empezó su camino artístico en la década de los 70, cuando apenas era una adolescente. Por esos mismos años tuvo una aventura con Julio Iglesias, de la que ella ha hablado en varias ocasiones.



En los años 80, participó en telenovelas como ‘El Gallo de Oro’, ‘Tuyo es mi Corazón’ y otras producciones colombianas. Fue a partir de ese momento que empezó a ser reconocida por su talento como actriz.



Amparo Grisales ha sido la portada de más de cien revistas, principalmente nacionales. Solo ha estado casada una vez, a sus 16 años, y ha publicado dos libros.



Ambas publicaciones tratan sobre trucos de belleza, cuidado personal y ejercicio físico. El primero salió en el 2004 y el segundo en el 2016. Desde el 2011 ha participado como jurado en el programa ‘Yo me llamo’.

