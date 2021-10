Amparo Grisales: la diva reveló el origen de su frase ‘me ericé’

El pasado martes 26 de octubre, el país volvió a tener en la pantalla chica a la ‘diva de Colombia’ Amparo Grisales, pues regresó como jurado del programa de canto e imitación ‘Yo Me Llamo’, en el cual, gracias a su particular carisma y sentido del humor, ha sabido patentar algunas frases que han quedado en la retina de los televidentes.

Si bien ‘me ericé’ es una de sus oraciones más icónicas, que se fue divulgando en el argot popular del país, no fue durante el programa que surgió, pues según afirma la actriz, es una frase que lleva usando toda la vida.

Amparo Grisales es nuevamente la jurado del programa 'Yo Me Llamo'. Foto: Caracol Televisión

Durante una conversación para el medio radial ‘La W’ en 2017, se le preguntó cuál fue el origen real de la frase y de dónde provenía. Ella respondió de una manera bastante particular, argumentó que jamás le gustó referirse a algo que la asombra o asusta usando la popular frase ‘se me ponen los pelos de punta’.



“Esa frase se puso de moda en ‘Yo Me Llamo’ porque yo nunca digo ‘se me ponen los pelos de punta’. Erizarse es tener una erección capilar. Tú sabes que el órgano más grande del cuerpo es la piel, la reacción del vello capilar está en la piel. Es un juego de palabras del humor que tiene el espectáculo”, mencionó la actriz al medio citado.



La declaración hizo soltar la carcajada a los panelistas que no aguantaron el humor de la ‘diva de divas’, quien a propósito tuvo una obra de teatro con el mismo nombre de su icónica frase.



Lo cierto es que durante su protagonismo en el reality la frase se volvió popular entre algunos fanáticos del programa, que la han interiorizado en su léxico para referirse a cualquier cosa que les cause sensaciones adversas.



Eso sí, pueden haber participantes con una calidad actoral y vocal inigualable, que hacen erizar a la caldense, como otros que definitivamente hacen lo propio, pero por su ausencia de talento.



De igual forma, ella se ha vuelto un icono de la televisión nacional, convirtiéndose en una de las celebridades con más vigencia y popularidad, generando que se haya introducido no solo en las pantallas de los colombianos sino hasta en su forma de expresarse.

