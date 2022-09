Amparo Grisales es una de las actrices más reconocidas en la historia de la televisión colombiana. La mujer de 66 años se mantiene activa y ha seguido participando en nuevas películas y programas.



Grisales se ha convertido desde hace años en el blanco de burlas de las redes sociales debido a su edad. Sin embargo, la actriz ha demostrado que no le molestan las bromas y hace oídos sordos a los comentarios sobre su apariencia.



(Siga leyendo: Amparo Grisales: ¿con quién celebró el día del Amor y la Amistad?).

Amparo Grisales llegando a la celebración de 'Sábados felices' Foto: Instagram: @agrisales333

Adicional a esto, la famosa lleva un estilo de vida saludable que va acorde con su horario laboral. Hace unos años aseguró que se toma muy en serio el cuidado de la piel y tiene una dieta exclusivamente vegetariana.



Ahora, la exjurado de ‘Yo me llamo’ reveló uno de sus trucos para conservar su figura y joven apariencia. Además de la actividad física y las precauciones extra, la actriz se mantiene muy atenta a su salud mental.



(Más: La alianza entre Yatra y McDonalds que llevó a los hombres a usar tacones rojos).



En un video difundido en Instagram aparece Grisales hablando de la importancia del amor propio para una persona. Aunque la entrevista no ha salido a la luz, la mujer se mostró tranquila mientras enviaba un mensaje de reflexión.



“Tú tienes que ser egoísta contigo mismo, para poder. Si tú no te amas a ti mismo, tú no puedes amar a nadie, entonces tú tienes que, desde ti mismo, tener ese egoísmo, primero me pulo, primero me perfecciono yo, primero estoy divina, primero tengo cosas que dejar, que enseñar, que transmitir, energía linda, bonito todo, para poder todo esto, acumularlo y enseñarlo, por lo menos transmitirlo y como energía, pasárselo a las demás personas”, señaló la actriz.



Grisales finalizó explicando que el amor hacia sí misma debe ir primero que cualquier otro. Según ella, amar a una mascota es imposible si el dueño no ha trabajado primero en mejorar y perfeccionar sus cualidades humanas.

¿Nuevo amor?



En redes sociales se ha estado especulando en las últimas semanas que Amparo Grisales tendría nuevo novio. La actriz ha sido vista en numerosas ocasiones con un hombre de origen brasileño llamado Tommy.



(También: Video: perrita aprende a orinar en la taza del baño y se hace viral).



Es poco lo que se sabe del extranjero, sin embargo ‘la diva de Colombia’ ha confirmado que está enamorada y en una relación: “Muchos creen que yo soy soltera, que no tengo a nadie, pero tengo un amor bonito”.



Señaló que su pareja vive en su país nativo y ella se ha mantenido en Colombia. A pesar de esto, la distancia no sería un obstáculo para el romance porque se visitan constantemente y se comunican por canales electrónicos.

