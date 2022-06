En la era del #MeToo, los defensores de los derechos femeninos le han declarado la guerra a la violencia de género, que se manifiesta en múltiples formas y en ámbitos públicos y privados. En ese empeño han insistido en señalar y visibilizar toda clase de actitudes y conductas que, en su criterio, constituyen acoso o violencia sexual.



Los piropos no escapan a ese señalamiento. Esos ‘halagos’ que se lanzan particularmente en la calle a las mujeres, son considerados y aceptados por muchos como una forma válida de coqueteo, aun cuando estos hagan sentir mal e incómodas a muchas mujeres.

Esa es la razón por la cual distintos grupos han generado campañas para erradicarlos de las calles.



Vale decir, sin embargo, que no todas las mujeres están de acuerdo con eso; es más, hay quienes consideran exagerado y desproporcionado elevar un piropo al nivel de “acto de acoso callejero”.



Una de ellas es la actriz colombiana Amparo Grisales. En las últimas horas, de hecho, la diva decidió hacer eco de un video en Instagram de Ramsey Ferrero, una celebridad española que reivindica los piropos y critica a quienes los atacan.

“Claro que se respeta -dice Ramsey Ferrero-, es tu opinión, son tus gustos, totalmente respetable. Pero es que tú quieres que el mundo se adapte a ti, cuando a la inmensa mayoría de las mujeres nos encanta que nos digan cosas bonitas… desde la educación, desde la simpatía. Y nos hemos quedado sin piropos gracias a algunas mujeres que consideran que sus gustos y sus derechos están por encima de los gustos y derechos de la mayoría de las mujeres. Chica: si no te gusta que te digan un ‘guapa’ por la calle, pasas de largo, lo ignoras y no te das por aludida. Y ya está. No dramatices. Rompe tu cajita de cristal”, dice.



Ferrero insiste en que se están mezclando temas. “Mezclas agresiones, violencias, asesinatos con piropos”, sostiene en el video publicado en su perfil de Instagram.



En el reposteo de dicho video en su perfil de la red social, Grisales celebra las declaraciones de la española: “Una mujer hermosa que piensa y habla como yo. Una mujer como muchas otras, independiente, segura de sí misma, que se ama y se respeta…. ¡Y que adora los piropos! Tal vez a ella no se le vengan encima algunas mujeres a las que no les agrada esta forma de ver la vida. Pero más claro no puede decirse… ¡Y se dijo…! Con todo amor y respeto”.



Grisales cierra su comentario diciendo “¡Que viva el piropo y que nos acaricien con muchos pétalos de rosas”.



Los comentarios de los seguidores no se hicieron esperar. Algunos aplauden la postura de ambas artistas; otros defienden su derecho a no recibir ni halagos ni priropos ni agresiones en la calle.



TENDENCIAS EL TIEMPO

