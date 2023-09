Amparo Grisales, jurado de 'Yo me llamo', desató polémica entre los televidentes tras referirse a la presentación del imitador de Alejandra Guzmán en una de las emisiones recientes del concurso.

El participante, quien no recibió buenas críticas con su interpretación de la canción 'Todos me miran', llegó al escenario luciendo unas botas blancas, que no fueron del agrado de la 'Diva de Colombia' y dieron paso a que la también actriz lanzara su opinión sobre el uso de tacones, que, según ella, está cada vez más lejano.

“Voy a aprovechar esto de los tenis, porque después de la pandemia, voy a hablar de los tacones lejanos, y no de la película de Almodóvar, sino de los tacones, se volvieron lejanos”, inició diciendo Grisales.

“Hay que aceptar todo. Todas nos vamos a poner tenis todo el tiempo, con los vestidos de gala, con las lentejuelas, en pijama con tenis. Tenis, tenis todo el tiempo: se les va a caer el cul*, porque cuando uno deja de usar tacones, las piernas se estiran", advirtió la jurado del reality de imitación.

Para Amparo, los tacones son un símbolo de femenidad, belleza y delicadeza, por lo que, ante las cámaras, hizo un llamado a las mujeres para que retomaran su uso.



“Mujeres, por favor, vuelvan a utilizar tacones, así sean pequeños o medianos, pero vuelvan a emplear tacones, porque se ponen las zapatillas y no van ni al gimnasio, así que, eso es todo”, concluyó.

Las declaraciones de la modelo colombiana generaron opiniones dividas en redes sociales: mientras algunos se mostraron a favor, argumentando que estilizan la figura; otros defendieron la comodidad de las tenis.

"Úsalos en la calle, el transporte público, en una jornada laboral de 9 horas. Mejor uso tenis", escribió una internauta. Otra, por su parte, señaló: "Absolutamente de acuerdo (con Amparo). Amo los tacones, hoy en día somos pocas las que los usamos".

Esta no es la primera vez que la jurado de 'Yo me llamo' genera controversia con sus comentarios al aire. En una reciente presentación de 'Alejandro Fernández', por ejemplo, se refirió a los piropos y, de paso, al movimiento feminista.

“No hay mujer en el mundo que se resista a los detalles, por más que las feministas quieran imperar con su bandera de feministas y quitarnos el derecho a las mujeres del piropo, de los detalles y de las rosas”, argumentó la actriz.

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO