Amparo Grisales, cuyo nombre de nacimiento es Amparo Grisales Londoño, es una actriz, modelo, empresaria y presentadora colombiana. Nació el 19 de septiembre de 1956 en Manizales, Colombia. Es una figura icónica y reconocida en la industria del entretenimiento y ha dejado una huella importante en la televisión, el cine y el teatro.

Actualmente, Grisales se desempeña como juez del programa de entretenimiento ‘Yo Me Llamo’ donde buscan el doble exacto de los artistas nacionales y de talla internacional.

En el reciente estreno de la novena temporada del programa y tras la presentación ‘Yo Me Llamo Chayanne’, la diva confesó que varios años atrás sostuvo una relación sentimental con el puertorriqueño Elmer Figueroa Arce, quien es conocido en el mundo artístico como Chayanne.



Tras destacar el parecido físico del imitador, con el cantante original, Grisales aseguró: “Yo soy amiga de Chayanne. Es más, fue uno de los que se me fue del corral”.



“Aunque no lo crean ustedes, a mí nunca me han gustado menores que yo, entonces llegué y él enloquecido, nos dimos nuestros besitos, pero yo le huía porque era muy chiquito”, confesó la reconocida actriz.

Tras la confesión, Grisales fue ovacionada por el público y sus compañeros jurados César Escola y Pipe Bueno, por lo que agregó: “¡Ay, envidiosas y envidiosos! Yo salí corriendo y después me decían mis amigos, especialmente los gays: ¡Pero cómo eres de tonta, cómo lo dejas ir”!



También, Pipe Bueno quiso saber más sobre la relación y preguntó: “pero a ver, hagamos una lista. ¿Hubo chupadita de trompa o no?”, queriendo saber si se habían besado o no, a lo que Grisales contestó: “Sí, chupadita de trompa, si hubo, también hubo arrunchis, pero siempre me escapé. Ahora que estoy grande, digo que se me escapó del corral. Él fue un divino”.

El gran regreso de Amparo Grisales al cine con 'El Paseo 6'

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO