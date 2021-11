Amparo Grisales y las famosas colombianas que han decidido no ser madres

Por el conmovedor video de Evaluna Montaner y Camilo Echeverry compartiendo ‘musicalmente’ su paternidad soñada, y las imágenes de los embarazos de Laura Tobón, Cristina Hurtado, Carolina Guerra y Adriana Lucía, la idea resulta natural: es posible que haya un nuevo ‘baby boom’ en el mundo de las celebridades.



Y si bien optar por la maternidad parece ser una tendencia frecuente en el ‘jet set’ nacional, las experiencias de algunas famosas que prefirieron no ser madres siguen resonando en cierto sector del país que se cuestiona tomar ese camino para su vida.

En el caso de dichas figuras mediáticas, los motivos han ido desde las reflexiones más profundas hasta diversas posturas frente a la maternidad.



Conozca algunas celebridades colombianas que le han dicho ‘no’ a la idea de tener hijos.



Amparo Grisales

Este 2021, Amparo Grisales es nuevamente la jurado del programa 'Yo Me Llamo'. Foto: Caracol Televisión

La popular ‘diva de Colombia’, quien estuvo envuelta en una polémica reciente con una participante trans en ‘Yo me Llamo’, ha hecho de su decisión de no tener hijos prácticamente un ‘tema de estudio’ para sus seguidores.



En la década de los 90 quería tener un hijo y estaba en la búsqueda del “padre ideal”.



Con el paso del tiempo parece que esa idea tomó un giro de 180 grados, pues, en diálogo con la periodista Margarita Vidal para EL TIEMPO, Grisales alejó cualquier deseo de ser madre.

Siempre le tuve miedo a ser mamá FACEBOOK

“Me atrevo a confesarle que tal vez yo sentía que me agredían las mujeres, porque no era políticamente correcto decir que no quería tener un hijo, cuando la locura de todos era verme preñada. La verdad es que si hubiera querido tener un hijo, lo habría tenido, aún sin una pareja estable”, explicó en 2009.



Sobre los motivos detrás de su decisión, la ‘diva’ señaló a “la sobrepoblación del mundo” y “vivir una época caótica en la que los jóvenes se sienten perdidos y arrastrados ante tentaciones como la droga y el alcohol”.



“Tengo ternura pero no instinto maternal. Adoro a mis tres sobrinos y me gustan los bebés, pero de lejitos”, expresó en aquella oportunidad.



Más de una década después sus palabras siguen acompañando los hechos.



Alejandra Azcárate

Alejandra. Azcárate y su esposo, Miguel Jaramillo Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

La reconocida presentadora, quien por estos días hace parte del jurado del reality ‘¿Quién es la Máscara?’, despejó hace cinco años los rumores que han rondado sobre sus intenciones de ser madre.

Es una idea consciente, una decisión responsable FACEBOOK

“No quiero tener hijos porque amo mi libertad. No existe otra razón distinta a eso. No me interesa dar ejemplo de nada a nadie. Me gusta vivir libre, saber que tengo un marido que vive conmigo porque quiere, no porque le toca”, expresó entonces en conversación con un proyecto de la ‘Revista La Lupa’.



Aunque durante el diálogo Azcárate destacó que fue difícil hacer pública su intención por el “temor al juicio”, con el paso del tiempo la firmeza de su postura la habría llevado a expresarlo “con absoluta naturalidad”.



“Un hijo no puede ser una decisión a la ligera, un hijo no puede ser un ‘error’ ni un ‘descuido’(...) ni un ‘elemento’ para creer que se va a conservar una relación”, explicó.



Hasta el momento no ha habido noticia alguna de un hijo o la intención de tenerlo con Miguel Jaramillo, su pareja.



Margarita Rosa de Francisco

Facebook Twitter Linkedin

Margarita Rosa de Francisco tiene 56 años. Foto: @margaritarosadefrancisco

Margarita Rosa de Francisco, una de las actrices más recordadas, ha hecho hincapié en que “desde niña” no quería tener hijos.



En una columna publicada en este diario, hace unos cinco años, la inolvidable ‘Mencha’ compartió con los lectores que detrás de su decisión había razones “frívolas” y “metafísicas”.

La egolatría de nuestra especie causa tantos hijos innecesarios como la pobreza FACEBOOK

TWITTER

“No soy una admiradora fiel de la raza humana, no creo que seamos la última maravilla, y quizás por esa temprana desilusión no floreció en mí el anhelo por multiplicarla. No me entusiasmó ver repetidos mis genes en una criatura para trascender y conseguir ser un poquito menos inmortal o vacunarme contra el olvido”, apuntó entonces.



En 2017, un año después de aquella publicación, confesó también en estas páginas que había abortado cuando era joven porque. Contó que le dijo a un médico que no quería “tener hijos”.



En mayo de este año, Margarita Rosa escribió en su cuenta de Twitter un mensaje con el cual parecía reafirmarse en su decisión de no tener retoños. Sin embargo, causó cierta polémica entre algunos internautas.



“Tener hijos siempre será un acto irresponsable”, fue la oración más cuestionada por los usuarios en redes.



Tener hijos siempre será un acto irresponsable. Que sea pensado como algo “natural” lo hace más irresponsable aún. — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) May 18, 2021

“Que un acto sea irresponsable no lo hace menos amoroso”, explicó luego Margarita Rosa

Oigan: que un acto sea irresponsable no lo hace menos amoroso. Es más, el amor es de una irresponsabilidad sublime. — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) May 18, 2021

Algunas de sus reflexiones, que hacen parte del acervo de su cuenta de Twitter, confirman la importancia que le ha dado la reconocida actriz a su postura sobre la natalidad y el criterio necesario para ser o no ser madre.

La relación padres-hijos es espantosa por principio. No hay un conflicto más grande que estar unidos por esa fatalidad, ni un amor más condicionado e impuro que ese. — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) December 31, 2019

Catherine Siachoque

Facebook Twitter Linkedin

Catherine Siachoque hizo el papel de 'Doña Hilda' en 'Sin senos no hay paraíso'. Foto: EFE

La reconocida actriz de telenovelas, quien además representa junto con Miguel Varoni una de las parejas más ‘exitosas’ del mundo del entretenimiento, ha manifestado en varias oportunidades que entre sus planes de vida no está, por ahora, tener hijos.



En una entrevista registrada en el portal digital ‘El Día’, Siachoque habría dicho que ella y Varoni “no estaban seguros de querer ser padres”.



“Dios quiera que nos mande un hijo natural, o sino por reproducción asistida o adoptado, igual será amado y querido por nosotros”, añadió.



“Creo que se ama igual a un hijo hecho en la cama como a uno que Dios te puso en el camino para adoptarlo”, declaró en dicho diálogo.

Sobre el tema de la maternidad, en una transmisión en el Facebook de ‘Telemundo’, Siachoque respondió a todos los que han llegado a decir sin fundamento que el aspecto físico era una de las razones para no querer tener hijos.



“No es cierto, no sé de dónde lo sacan. ¿Cuántas veces uno engorda o adelgaza? Hay mujeres que quedan más divinas después de eso y, si quedara más gordita, pues ya le entregué veintipico años a este hombre”, replicó en ese entonces.



En marzo de este año, la actriz fue portada de la revista ‘Imagen Miami’.



En la actualidad, por lo que se ha podido saber, está en el rodaje de una producción audiovisual en suelo norteamericano.



Lina Tejeiro

Facebook Twitter Linkedin

Lina Tejeiro comenzó su carrera en los medios desde muy joven actuando en 'Padres e hijos'. Foto: Instagram

Una de las últimas en manifestar públicamente sus dudas sobre tener hijos fue la recientemente cumpleañera Lina Tejeiro.



La ‘influencer’ y actriz, de treinta años, desató un singular revuelo en junio de este año al decir en Twitter que “estar en un avión y escuchar a los niños llorar, gritar y no hacerle caso a sus padres es un anticonceptivo eficaz”.

Estar en un avión y escuchar los niños llorar, gritar y no hacerle caso a sus padres es un anticonceptivo eficaz. — LINA TEJEIRO (@Lina_Tejeiro) June 8, 2021

Paralelamente, Tejeiro publicó en su cuenta de Instagram un par de historias en las que mostraba su reacción ‘gráfica’ al llanto de un niño que iba en su mismo vuelo.

Que no quiera tener hijos no está mal FACEBOOK

TWITTER

Luego, tras el alboroto desatado, compartió dos historias en las que se refirió al mensaje que quiso transmitir:



“Solo estoy diciendo que ver ese tipo de situaciones me hacen pensar en que no quiero tener hijos”.



“Para mí ser padre es un acto tan valiente que no me siento preparada para eso”, aseguró.



Lo llamativo para sus seguidores es que un tuit de Tejeiro, en agosto, dio pie a ciertas suspicacias sobre la firmeza que tiene esa idea hasta el momento.



“Si en algún momento de mi vida me siento preparada y tengo un hijo le enseñaré que con una sola mujer se puede ser feliz”, escribió.

Si en algún momento de mi vida me siento preparada y tengo un hijo le enseñaré, que con una sola mujer se puede ser feliz. — LINA TEJEIRO (@Lina_Tejeiro) August 26, 2021

Parece que en su caso el tiempo será el único que pueda constatar cuál fue su decisión.

