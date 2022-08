'Sábados Felices' es uno de los programas de humor más antiguos de la televisión nacional. Sus chistes han sacado más de una sonrisa a varias generaciones de colombianos que se han puesto en la tarea de sentarse en frente de la pantalla chica todos los sábados desde 1972, año en que salió al aire la primera emisión.



El pasado 27 de agosto, el programa celebró sus 50 años de existencia por todo lo alto con una transmisión especial a la que asistieron grandes personalidades del mundo del espectáculo, como deportistas, periodistas, actores, presentadores y, claro está, una selección de los mejores comediantes del país.

La mujer se define a sí misma como "actriz desde que nació". Foto: Instagram: @agrisales333

Entre los destacados se hizo presente la ‘Diva de Colombia’, Amparo Grisales, quien llegó en una limosina a las instalaciones de ‘Caracol Televisión’ luciendo un deslumbrante vestido rojo, que presumió en su labor de jurado.



La actriz le comentó a la revista ‘Cromos’ que escogió el tono pasión, debido a que el día de la gala se acordó de su fallecida madre: “Me acordé de ella porque siempre me decía: 'por qué siempre de negro', y hoy abrí el armario y me encontré este vestido y dije: 'hoy voy de rojo'”.



“Me gusta mucho recalcar el legado que me dejó mi mamá, la elegancia. Ella siempre estaba muy pendiente de nosotras y cuando uno llegaba a casa sin peinarse, decía: 'mija no salga a la calle así'”, agregó.



El recorrido de Sábados Felices

Según se pudo escuchar durante la transmisión, se han realizado 2.500 programas, se han emitido 4.728 horas, han llegado al escenario de ‘Sábados Felices’ 12.740 concursantes que han contado cerca de un millón 223 mil chistes en 101.920 rutinas estos 50 años.



Este es considerado por el libro de los ‘Guinness World Records’ como el programa humorístico más longevo de la televisión mundial y por tener el registro del chiste más rápido del mundo.



