¿Amparo Grisales estará en Miss Universo Colombia? Esto dijo la 'diva' de Colombia

En septiembre de 2023, el concurso de belleza Miss Universo anunció por medio de sus redes sociales que habían eliminado el límite de edad para las competidoras del certámenes de belleza.



Desde ese momento, algunos internautas han sugerido que Amparo Grisales debería de participar en el concurso de belleza, incluso, se crearon rumores de que sí sería una de las participantes.

Recientemente, la 'Diva de Colombia' fue invitada al programa internacional 'La Mesa Caliente' y ahí habló de varios aspectos de su vida profesional y personal. Sin embargo, cuando se refirió al tema de los rumores, primero regañó a los medios de comunicación por replicar información sin preguntarle directamente a la fuente.



“No deben sacar esas cosas sin preguntarle a la fuente […] O por lo menos a mi mánager y preguntarle si es cierto esto”, empezó diciendo.



Luego comentó que este certamen está enfocado en mujeres jóvenes que desean abrirse una carrera en el entretenimiento y exponer así sus habilidades frente a millones de personas.

“Miss quiere decir ‘señorita’ y como era antes, una jovencita que busca un futuro, hacerse visible para una carrera como modelo, actriz o en su carrera […] Yo ni lo fui a los 20, ni lo voy a ser ahora porque tengo una carrera, además, soy la reina del rating, no estoy de acuerdo que reúnan todo”, afirmó.



También agregó que no cree que deberían revolver todo en el certamen de belleza y piensa que es mejor que creen diferentes categorías, por ejemplo, para las personas trans, para mujer plus size, madres, entre otras.



Por último, comentó que ella no tiene ningún problema con revelar su edad, pues a sus 67 años se sigue sintiendo llena de vitalidad, energía y confianza.

