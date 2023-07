A quien no le gustaría ganar dinero mientras duerme, pasar las horas soñando y recibir un salario por ello. Parece mentira, pero hay algunos que han logrado monetizar sus horas de descanso.



Amouranth es una 'streamer' de Twitch que ha conseguido hacer de esta utopía una realidad, a través de sus en vivos por la plataforma.

La estadounidense que cuenta con más de seis millones de seguidores en la aplicación de Amazon, se ha caracterizado por promocionar contenido erótico en sus transmisiones de 'cosplay' desde un Jacuzzi, hacer ASMR, y realizar sesiones de 'gaming' de 'Valorant' o 'Diablo IV'.



De hecho, la aplicación ha tenido que crear categorías dentro de la misma para que sus videos no sean censurados, ya que su temática infringe las reglas de publicación en primera instancia.



La mujer que también difunde contenido en Only Fans, se ha vuelto famosa entre el gremio de 'streamers' de tal manera, que fue invitada a 'La Velada III', el evento de 'gamers' organizado por el reconocido influencer Ibai Llanos, pero que declinó por quebrantos de salud.

¿Cuánto puede ganar Amouranth por dormir en sus 'lives'?

Durante una entrevista para el pódcast 'The Iced Coffe Hour', conducido por Graham Stephan and Jack Selby, la 'streamer' reveló la sorprendente cifra que puede llegar a recibir por hacer un en vivo, mientras duerme.



Para sorpresa de muchos, Amouranth puede ganar entre los USD 10.000 y los USD 15.000, que en pesos equivaldría a los 60 millones de pesos colombianos, aproximadamente.



Además de esto, hay que sumarle las ganancias que obtiene sobre la venta de su contenido en Only Fans, que también puede conseguir entre los USD 13.000 y los USD 15.000, según reveló para el programa.





