Hace algunos días el creador de contenido mexicano Amós Navarro realizó una serie de videos en su perfil de TikTok, argumentando como su expareja, quien es reconocido como el ‘Oso pardo’, presuntamente intentó asesinarlo en un momento de ira.



Según argumentó, tras 8 meses de los sucesos, tomó la decisión de hacer pública su situación tras luego de haber asistido a numerosas sesiones psiquiátricas y hablar con sus abogados.



Empezó diciendo que sostuvo una relación de un año y medio con el involucrado, pero los problemas empezaron a hacerse visible mediante hacían público su amorío en redes sociales.



Entre los extraños comportamientos que empezaron a salir a flote, Navarro mencionó actos psicóticos y de furia, por lo que decidió terminar la relación por su seguridad, No obstante, tiempo después la retomaron y se desencadenó un supuesto intento de homicidio.

Menciona que para el cumpleaños del 'Oso Pardo', él le dio de regalo un viaje a Cancún. Fue ahí donde se intensificaron las cosas y estaba siendo cada vez más agresivo.



“Violentamente, agarra y rompe una de las lámparas del hotel, o sea, ya estaba metido como en un demonio (…) me pidió dinero y su boleto de avión mientras yo me encontraba en shock”.



Asimismo, relató que, en un momento de cólera, aventó su celular a su rostro y cogió un vidrio roto con el cual lo habría amenazado de muerte. En ese momento, salió de la habitación y pidió ayuda en el lobby del hotel, donde lo auxiliaron y llamaron a las autoridades.



Salen a la luz más denuncias



Tras conocerse la noticia de los hechos, otra persona ha salido a denunciar que la expareja de Amós también le habría causado fuertes lesiones. Según comentó la presunta víctima, le puso una orden de alejamiento al ‘Oso Pardo’ luego de que este la agrediera físicamente.

cuando me golpeó no quise saber nada más de esa persona (...) me esperaba afuera de mi trabajo, de mi casa, hasta que puse una orden de restricción. FACEBOOK

“Yo le pude una orden de restricción hace muchos años. Estaba joven y me dejé envolver de él (...) Gracias a Dios solo fueron unos meses y es una etapa de mi vida que no quiero recordar, cuando me golpeó no quise saber nada más de esa persona”, comentó.



“Me persiguió para pedirme disculpas, me esperaba afuera de mi trabajo y de mi casa, hasta que puse una orden de restricción. Me dejó con una deuda, la cual nunca pagó, así que recurrí a su mamá para contactarlo, pues me había bloqueado (...) él me amenazó delante de su madre si la volvía a buscar”, puntualizó.



El influencer término la historia argumentando que la madre del demandado le pidió que quitara la querella y le ofreció dinero. No obstante, envió un mensaje para aquellas personas que sufren de violencia por parte de sus parejas, tomar las riendas de su vida y denunciar ante las autoridades.



