Siempre he sido tímido con respecto a los noviazgos, especialmente en el colegio. Recuerdo que solamente tuve dos novias durante el bachillerato. En el 2013 me gradué del colegio y no sabía qué hacer después, así que a los 17 años trabajé con mi papá en su carpintería.



Gracias al trabajo que hacía con él, conocí al amor de mi vida. No fue fácil, él era muy exigente y me regañaba seguido por mi forma de trabajar, pero después me di cuenta de que fue lo mejor.



El 8 de noviembre de 2013 llegó una pareja al local preguntando por una cotización para realizar una obra. Yo los atendí e hice lo que pedían, pero les recomendé que pasaran en unos minutos o que esperaran a que volviera mi papá para una mejor explicación. Pasaron al día siguiente.

En esta ocasión venían acompañados con el combo completo: papá, mamá y hermanos gemelos. Ahí estaba ella, Carolina, una chica común y corriente, sencilla. Recuerdo que ella, muy amablemente, me saludó, y yo, simplemente, le dije “hola”.



Ellos quedaron encantados con la propuesta que mi papá les había hecho. Tocaba hacer de todo: muebles de cocina, baños, habitaciones, puertas y mesas de noche. Así que el lunes por la mañana él me pidió que lo acompañara a tomar las medidas para empezar.



Recuerdo que llegamos como a las 9 de la mañana; Carolina fue quien nos abrió la puerta, estaba aún más hermosa ese día. Comenzamos tomando las medidas en el cuarto de ella. Fue ahí cuando le empecé a hablar: “Soy Andrés”. Después de un tiempo, le conté sobre mi dilema entre estudiar o seguir en el negocio familiar.



Me recomendó que estudiara, para ella era lo mejor que podía hacer. Al igual que yo, había terminado el colegio hace poco, pero prefería estudiar inglés porque su meta era vivir y trabajar en Canadá.



Luego pasamos a otros temas en los que encontramos puntos en común. El tenis, por ejemplo. Me contó que su tenista favorito era Rafael Nadal. “Qué mal por ti porque el mío es Roger Federer”, le dije. De ahí en adelante hablamos solamente de tenis.



Finalmente, llegó el momento y me despedí. Algo me decía que le pidiera el número, sin embargo, sentí tanta pena que no lo hice.

El jueves de esa misma semana me la encontré en un parque cerca de la carpintería. Charlamos un poco y la invité a comer un helado. Sorpresivamente, ella fue quien pidió mi número de celular. Se lo di, la acompañé hasta el conjunto donde vivía y me despedí con un beso de mejilla.



Me fui pensando en el dinero que mi papá me había pagado por ayudarle a instalar un armario, así que decidí guardarlo para invitar a Carolina a salir. Le pregunté si quería ir al cine y me rechazó, pues tenía que cuidar de sus hermanos menores. “Tal vez la próxima semana, aunque no estoy muy segura”, dijo. En ese momento sentí que no quería nada así que no la contacté en dos semanas.



Algún tiempo después, volví a su casa para instalar los muebles que habíamos hecho. Intentó hablar conmigo ese día, a pesar de que no le presté mucha atención; el trabajo que hacía era difícil. Al otro día, volví a invitarla al cine y accedió. Ya habíamos dado el primer paso.



El día de nuestra cita, la recogí en su casa y fuimos a ver la película; ella invitó la comida. Hablamos mucho de tenis y sobre nuestras vidas. Al momento de la despedida nos dimos nuestro primer beso. Fue el mejor beso de mi vida, quería ser su novio aunque me daba pena hacer la gran pregunta.



Acordamos vernos el 22 de diciembre y, para mi sorpresa, me había comprado un regalo como adelanto de Navidad; no fue cualquier clase de regalo. Me compró nada más y nada menos que la gorra original de Roger Federer.

"Fue el mejor beso de mi vida, quería ser su novio aunque me daba pena hacer la gran pregunta".

Quedé sorprendido y al mismo tiempo apenado porque no tenía dinero para darle algo similar. Notó mi vergüenza y le restó importancia al no tener un regalo de vuelta. Ese día me confesó que sentía algo por mí y yo le correspondí con un: “siento lo mismo”. Así comenzó nuestro noviazgo.



No quería seguir trabajando, así que me inscribí para prestar servicio militar en la Policía. Continuamos nuestra relación. Ella insistía en que estudiara, aunque yo seguía firme en la decisión porque como auxiliar me iban a pagar más que en la carpintería.



Cada que vez que tenía permiso de descanso, compartía con ella: Íbamos a cine, hacíamos de todo, éramos muy felices.



Luego me presentó a su familia. Les agradé al punto de escuchar consejos de parte de su papá relacionados al estudio. Todos me decían lo mismo: mis papás, Carolina y mis suegros estaban de acuerdo en que estudiar era el mejor camino.

Terminé de prestar servicio y al tiempo, Carolina llegó con la noticia de que probablemente iba a cumplir su sueño de vivir en Canadá. Tuve una mezcla de sentimientos: me alegré por ella y a la vez, me dio mucha tristeza pensar que tarde o temprano tendríamos que despedirnos o terminar nuestro noviazgo.



En marzo de 2016, ya todo estaba decidido. Carolina, el amor de mi vida, mi mejor amiga, la persona a la que le contaba mis tristezas y alegrías, se mudaba a Canadá en julio. Su visa de estudiante había sido aprobada con un permiso de medio tiempo de trabajo y se mudaría a Ottawa a estudiar ingeniería civil.



Por dentro, ambos estábamos tristes porque no sabíamos qué pasaría. Una semana antes de que se fuera, le dije que era mejor acabar nuestro noviazgo ya que no tenía sentido tener una relación a distancia. Yo todavía no terminaba mis estudios y no me veía viviendo en otro país sin mi familia.



Lloramos juntos. Ella insistía en seguir nuestra relación, pero para mí no tenía sentido. Le expliqué mis razones, le deseé lo mejor y el 12 de Julio del 2016 se acabó todo. O al menos eso creía.

"Ella insistía en seguir nuestra relación, pero para mí no tenía sentido".

En un principio no hablamos. Sin embargo, el día de su cumpleaños le escribí y después de eso seguimos comunicándonos. Le conté que comencé mis prácticas en una buena empresa de tecnología como desarrollador de software, entre otros detalles que nos ayudaban a desatrasarnos.



Al enterarse que sus papás iban a pasar navidad en Ottawa, me dijo que tratara de sacar la visa de turista para poder visitarla algún día. “Estoy enfocado en terminar las prácticas en la empresa, terminar el tecnólogo y comenzar a construir mi vida laboral”, le respondí.



Dejamos de habalr duarnte 4 o 5 meses. En este tiempo, comencé a ganar buen dinero como desarrollador y ahorré, pensando en ver a Carolina algún día cercano. Sin embargo, empecé a salir con otra persona, aunque ella seguía en mi mente.



Cuando volvimos a hablar, descubrimos que los dos teníamos una nueva pareja. Ella me decía que no era lo mismo que estar conmigo.

"Finalmente, llegué a la universidad en la que estudiaba. Le escribí por Messenger".

Para principios del 2019 realicé unos viajes cortos fuera del país para tener mayor posibilidad de sacar la visa de turismo para Canadá. Tenía la intención de volver a ver al amor de mi vida y reencontrarnos. No le dije nada a Carolina, pero terminé mi relación con la persona con la que estaba saliendo, pues no quería lastimarla.



Mi solicitud de visado de turista fue aprobada en mayo del mismo año, no lo podía creer. Yo ya sabía en qué universidad estudiaba y eso era suficiente para buscarla. Seguí hablando con ella, pero no le dije nada porque quería sorprenderla. Pedí vacaciones en la empresa en la que trabajaba, compré los tiquetes y en julio viajé a Canadá.



Finalmente, llegué a la universidad en la que estudiaba. Le escribí por Messenger “oye, ¿estudias aquí?” y le envié la foto de la entrada de la universidad. Contestó que sí y me preguntó dónde había conseguido esa foto. Le dije, “pues estoy afuera en la entrada principal”, a lo que me contestó “póngase serio, no sea bobo”. La reté a que saliera y lo comprobara por ella misma.



Cuando me vio, no podía creer que estaba allí. Nos abrazamos muy fuerte y nos besamos. Ese besó lo decía todo, seguíamos enamorados.

Durante mi tiempo en Canadá, planificamos qué íbamos a hacer y le dije que estaba dispuesto a sacar un permiso de trabajo para desempeñarme como desarrollador de software en Canadá.



Decidimos retomar nuestra relación. Regresé a Colombia en enero de 2021 cuando terminó mi viaje, pero regresé a Canadá ese mismo mes. Llegó la pandemia y todos nuestros planes se tuvieron que pausar.



Canadá volvió a abrir sus aeropuertos en el 2021 y logré adquirir una visa de trabajo. En noviembre de ese año me fui a vivir con el amor de mi vida. Actualmente vivimos muy felices en Ottawa. Ella es ingeniera civil y yo culminé mis estudios de ingeniería de software de manera online con una universidad de Colombia.



Realmente somos muy felices y nos gustaría tener hijos. Mis suegros nos apoyan mucho. Mis papás no se esperaban todo esto, pero realmente aman a Carolina como si fuera su propia hija.