El lenguaje predice cuándo va a terminar una relación, según estudios

Por lo general, en las relaciones de pareja los hechos dicen más que mil palabras.



Sin embargo, lo que decimos también hace evidente lo que estamos pensando o sintiendo. Lo que se maquina en el interior de nuestro corazón y de nuestra cabeza.

En una investigación, publicada por la revista científica estadounidense ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’, se determinó que los marcadores del lenguaje pueden detectar rupturas amorosas hasta 3 meses antes de que ocurran.



El estudio se basó en la el sitio web ‘Reddit’, en el cual realizaron un seguimiento de la vida social, cognitiva y emocional de las personas.



Se analizaron 1,027.541 publicaciones de 6.803 usuarios de la plataforma. Estos habían publicado sobre sus rupturas y sobre su actividad ‘pos-rompimiento’.

A pesar de que en redes sociales se trate de disimular el sufrimiento, la manera de expresarnos dice mucho de nuestras emociones. Foto: iStock

Aunque después estos usuarios participaban en foros de diversos temas, los cambios en el lenguaje evidenciaban secuelas psicológicas, sufridas incluso 6 meses después de la separación.



“El análisis de cambios sutiles en pronombres, artículos y otras palabras casi invisibles, puede revelar los efectos psicológicos de las experiencias de la vida”, indicó la investigación.



Las personas que atravesaban por una ruptura, según se especificó, repetían con inusitada frecuencia el uso de los pronombres ‘nosotros’ y ‘yo’.



También usaban palabras que hacían evidente un procesamiento cognitivo con características depresivas, enfocado en la construcción de significados (intentaban comprender las razones de la proximidad del final de la relaciòn).



Asimismo, el pensamiento analítico (lenguaje personal e informal) disminuyó.

Las rupturas amorosas afectan más a algunas personas. Esto también se reflejó en el estudio. Foto: iStock

En el caso de las personas que hicieron mayores publicaciones sobre su ruptura, se notó que, incluso un año después de la finalización de la relación, estaban menos adaptadas al cambio que los usuarios que publicaron poco sobre el tema.



Los más afectados, arrojó el estudio, hablaban más de su pareja (usando palabras como ‘él’ o ‘ella’ sin mencionar nombres propios ni adjetivos) que de ellos mismos como una forma de tratar de procesar lo sucedido.



A veces, la falta de razones para explicar el porqué de una ruptura se debe a una falta de comunicación dentro de la relación que no se solucionó.

Mireia Muñoz, psicóloga y terapeuta de parejas entrevistada por el diario español ‘La Vanguardia’, dijo que usar inferencias, como ‘yo creía que le importaría’ o ‘yo pensaba que’, crea “una sensación de resentimiento, orgullo e ira acumulada”.



Finalmente, la investigación concluyó que se puede estudiar el lenguaje para identificar, incluso de manera virtual, a pacientes que no han podido superar una ruptura después de mucho tiempo.



“El uso de patrones lingüísticos podría ser una nueva forma de conectar a los investigadores de intervención con los pacientes a largo plazo”, enfatizó.

