Hace algunos días, se conocío la noticia de la ruptura de la pareja conformada por dos de los cantantes más queridos en el mundo del espectáculo: Rosalía y Rauw Alejandro.



En marzo, los cantantes se habían comprometido y lo publicaron en sus redes sociales, lo que causó la alegría de sus seguidores, sin embargo, en las últimas semanas se supo que habían decidido dar por terminado este compromiso y por ende su relación.

Fue Rauw Alejandro, quien en sus redes sociales, dio a conocer a través de una historia en su perfil de Instagram la triste noticia en la que anotaba: (...) "Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso", (..) lo que confirmaría los rumores de la ruptura.



Por su parte, Rosalía se refirió a la situación con una respuesta a un mensaje directo de Rauw, escribiendo: “Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar”.



(Le puede interesar: La millonaria suma que habría pedido Meghan Markle para divorciarse del príncipe Harry)

Por otra parte, en los últimos días, un amigo cercano del cantante del género urbano dio a conocer la supuesta razón por la cual la querida pareja terminó su relación.



En una entrevista, esta persona cercana a la pareja aseguró que no se trató de un tercero en la relación, sino que según él, personas del equipo de trabajo de la cantante catalana no veía 'muy conveniente' el noviazgo entre los artistas, ya que el cantante de reggaetón 'no le daba la talla' a Rosalía y hasta le hacía 'bajar de nivel'.



(Lea más: Claudia Bahamón dejó pensando a sus seguidores tras subir foto de su esposo y una amiga)



“Quieren darle un giro a su carrera, la ven como una gran estrella y sienten que él es poca cosa. La ven más Kardashian y sienten que Rauw no está a ese nivel”, señaló el entrevistado, asegurando que los cercanos a la cantante española la quieren ver en Hollywood.



EL hombre afirmó que la presión del equipo de trabajo que rodea a Rosalía, fue la que la llevó a tomar esa decisión, a pesar de que ya estaban comprometidos y ya llevaban más de dos años de relación.

Rosalía 'rompe el silencio' sobre la ruptura con Rauw Alejandro

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Marchas del Orgullo LGBTIQ+ en Colombia 2023: estos serán los puntos de concentración

Revelador truco para ganar la lotería o el chance, según la numerología y su signo

¿De qué murió Angus Cloud, actor de 'Euphoria'? Autoridades investigan las hipótesis