Al parecer el drama entre el cantante de música regional Christian Nodal y su ex pareja Belinda no para. En la tarde del pasado 21 de septiembre, el intérprete de ‘Botella tras botella’ se encontraba departiendo con uno de sus amigos en una de las icónicas cantinas de la ciudad de Guadalajara.



‘El charro de Toluquilla’, nombre artístico de uno de los amigos de Nodal, se mostró emocionado por ver a su compañero entrar por la puerta de uno de sus bares. Con motivo de celebración, empezó a cantar ‘Ya no somo ni seremos’, cuando de repente ‘el charro’ se exaltó y soltó una ‘picante’ frase ante las cámaras que registraron el momento.



“Chinga a tu madre Belinda”, dijo el músico pese a que Christian Nodal ya tiene una relación confirmada con la rapera Cazzu. Inmediatamente el video se hizo viral y causó gran repercusión en las redes sociales, donde algunos internautas descalificaron la actitud del artista.



El hecho no fue ajeno para la intérprete de ‘Luz sin gravedad’ y se manifestó a través de una transmisión en vivo de YouTube del canal ‘Trending News by Monick’ y dijo:"Muchas gracias por tus palabras, las valoro muchísimo, que triste que algunas personas apoyen este tipo de comportamientos misóginos :( ".



Esta periodista es la única en su profesión que dicen las cosas como son y Belinda lo agradece 👏👏👏👏 y nosotras también porque merecemos respeto pic.twitter.com/IeIdH82HMU — JESS🦋BC (@jessecanales74) September 14, 2022

Ante el mediático suceso, el amigo de Nodal decidió salir a dar la cara públicamente y le ofreció una disculpa a Belinda y su fanaticada.



"Pido una disculpa a todas las mujeres porque es una mujer y yo vengo de una mujer. Yo soy incapaz de ofender a alguien y menos a una mujer... pido una disculpa para Belinda, todos sus fans, sus seguidores y todas las mujeres porque si estuvo mal, pero pues fue peda, no hay rencor”, mencionó ‘El charro’.



“En la bohemia y en la peda no cuenta porque en realidad así somos en la bohemia. Yo no le tengo coraje a Belinda ni tengo por qué meterme, eso fue en la peda y si de verdad le tuviera coraje lo dijera aquí, pero no, no se enganchen", agregó.



