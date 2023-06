Shakira y Alejandro Sanz se han vuelto tendencia en redes sociales, pues varios de sus seguidores creen que pueden tener un romance debido a que ambos se encuentran solteros. Para nadie es un secreto que los famosos impactaron al mundo con la química que demostraron desde 2005, cuando colaboraron en sus canciones 'La Tortura' y 'Te lo agradezco, pero no' en 2007.



Desde ese momento varios de sus fans han pensado en la posibilidad de verlos juntos, pero al parecer esto no va a suceder, ya que un amigo cercano del cantante desmintió los rumores.

La colombiana y el español nunca han estado relacionados sentimentalmente y siempre se les ha visto como amigos. Incluso, ambos han vivido distintas experiencias con diversas parejas, sin embargo, esto no evitó que se crearan rumores sobre ellos.



Hace unos días, en el programa 'Socialité' dieron a conocer las supuestas señales de un posible romance entre los famosos, esto debido a una supuesta canción inédita en la que la barranquillera decía la palabra "tortura" y una frase que daba a entender que le estaba coqueteando al intérprete de 'Corazón partido'.



El mismo medio, afirmó que el acercamiento de Shakira con Lewis Hamilton al parecer era solo una pantalla para distraer a la prensa y a los fans de su verdadera relación romántica con el español.



Amigo de Sanz desmiente los rumores

Ante estos rumores, el productor musical Miguel Ángel Arenas, amigo cercano de Alejandro Sanz, le comentó a 'Europa Press' que las especulaciones son falsas. "Los conozco a los dos perfectamente. Los rumores en este país son un chiste. Shakira es amiga de él personal, de toda la vida", afirmó.



Asimismo, aseguró: "Shakira no es el tipo de mujer que le gusta a Alejandro, no es su tipo; es su amiga y una gran profesional".



Para el productor musical, el intérprete de 'Corazón partió' tiene poco interés en iniciar una nueva relación amorosa en este momento. Además, comentó que no cree que Shakira esté interesada en el amor, pues está atravesando un período de transformación e introspección, muy parecido al de Saenz.



"No creo que ella tenga ganas de (tener un romance con un) hombre ahora mismo, bastante tiene con solucionar (la situación de) sus hijos, su casa, su trabajo", concluyó.



Por el momento, el español está centrado en su vida profesional al cambiar de disquera y resolver los problemas que tiene con un adeudo en Estados Unidos. Por su parte, la intérprete de 'Ojos Así' está viviendo su nueva vida en Miami y sentimentalmente se le ha relacionado con el corredor de Fórmula 1 Lewis Hamilton.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

