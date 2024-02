'Amiga date cuenta': mujer publicó foto besando a un hombre y expuso infidelidad

En una página de Facebook llamada 'Necesito Boletos Monterrey 2024', en la que sus participantes preguntan sobre las entradas de diversos conciertos para la compra o la venta, una joven llamada Janeth Renteria decidió exponer una infidelidad.



Durante un concierto que se realizó en la ciudad de Monterrey del cantante de música regional mexicana Julión Álvarez, la mujer conoció a un hombre quien le había revelado que tenía novia después de darle un beso a su amiga, pues estaba interesada en él.

Ante tal revelación por parte del joven, las chicas decidieron publicar lo sucedido en el grupo de la red social, puesto que lograron capturar el momento exacto en el que se daban un beso, dejando expuesto el rostro del sujeto en cuestión y tapando el de su compañera, quien tenía un sombrero y una chaqueta plateada, según el medio mexicano 'Info 7'.



"Si tu novio es él, amiga date cuenta, nos confesó al final del beso que sí tenía novia, ojo: mi amiga lo besó", escribió Janeth Renteria.



Tras esto, los comentarios se dispararon en la página web, en los cuales los internautas se reían de la situación: "Aquí ya parece exponiendo infieles, favor que le hicieron a la novia de llevárselo", "Ya no pasen más chisme, ya me regañaron en el trabajo por estar con el celular", "Esto está mejor que 'La rosa de Guadalupe'", "Nos vino a recordar aquello de 'pueblo chico, infierno grande'".



Debido a la exposición que la publicación tuvo, la joven decidió eliminar el 'post', pero los usuarios de la red social lograron tomarle diversas capturas de pantalla que rondan por todo internet, de este modo se pudo acceder a la información.



@kenianewstv Joven de Monterrey expone infidelidad de hombre tras concierto de Julión Álvarez #infidelidad #julionalvarez #vídeoviral ♬ sonido original - Kenia News

El supuesto infiel dio sus declaraciones



Después de que varios internautas leyeran la historia de la joven, se realizaron diversos memes y se trazaron el objetivo de buscar al hombre que habría cometido la infidelidad, hasta que dieron con su perfil y hallaron que su nombre es David Murillo, de acuerdo con 'Telediario'.



Ante los rumores y la búsqueda de su supuesta novia, el sujeto decidió aclarar lo que había sucedido por medio del grupo de Facebook, en el que publicaron la fotografía del beso: "No tengo novia. Si tuviera novia no andaría respondiendo comentarios", escribió en una de las publicaciones de 'Necesito Boletos Monterrey 2024'.



Después de las declaraciones de David Murillo, la mujer que dio a conocer la supuesta infidelidad, Janeth Renteria, explicó que la historia que había compartido no era verdadera: "Cálmense, era puro 'show'".

Policía atendió altercado por supuesta infidelidad en Meta: ¿qué pasó?



