Con apenas 28 años, Ami Rodríguez cuenta que ya lleva la mitad de su vida creado contenido para internet.



Pasó de utilizar "una cámara mala" y grabar con su hermana menor Amara su versión de la serie ICarly a estar cerca de alcanzar los 13 millones de suscriptores en su canal, una cifra que lo deja como el número 1 en Colombia.



En este punto él ya ha actuado, hecho teatro, música y ha publicado tres libros con la editorial Penguin Random House.



Su más reciente título es 'ABC de Ami', una propuesta que dista de la literatura tradicional, pero que ofrece a niños, niñas y adolescentes una distracción fuera de las pantallas.



¿Qué se siente publicar tu tercer libro 'ABC de Ami'?

Bueno, es bien loco, porque ya tener un primer libro es loco. Yo no soy escritor y tengo un libro. Y luego me dijeron, ya queremos otro, un segundo, ya no más, y ellos: "queremos otro" y yo: ¿qué? No puede ser. Esto me parece increíble, es demasiado chévere. Agradezco a Penguin por darme la oportunidad de tener un libro más. Pero es un reto bien difícil porque toda mi imaginación y toda mi creatividad se fueron en el primer libro. Ahora, cuando me dieron el tercero, yo me exprimo más la creatividad para poder sacarlo. Entonces fue un reto.



Aparte, yo no soy escritor, yo respeto la profesión de los escritores. Entonces cuando ellos me lo propusieron, de hecho la primera vez, yo dije no, porque no soy escritor, yo simplemente solo hago videos en internet, yo solo soy youtuber y así. Pero me basé en otro libro que yo tenía en mi casa, que era de actividades. Yo no era de escribir una poesía o cosas así, que cambian la vida como de verdad un escritor, sino pensé en algo que le pueda gustar a mi público, algo que me guste a mí y dije: quiero que sea más de actividades, poner a volar la imaginación de los niños y de los adolescentes para que no estén en un celular.

Entonces, ¿qué lo hace diferente?

Es un abecedario y los abecedarios son súper aburridos. O sea, uno lo compra una vez cuando tiene como dos años y es como "a de abeja y b de burro". Quiero cambiarle el chip a estas cosas y que sea más divertido. Entonces el abecedario es mi abecedario y es un libro que va de la A a la Z y en cada letra trae algo diferente. Datos curiosos, actividades, stickers, trae fotos inéditas, cosas de cultura general, para que tú seas cool con tus amigos.

Ami le dio pistas a sus seguidores sobre el título y la portada de su nuevo libro. Foto: Sergio Acero Yate. CEET

Los tres libros tienen una línea gráfica muy definida, ¿quién se encarga?

Sí, se llama Raúl, @Raeioul, con él trabajo desde el primer libro y me encantan sus ilustraciones, siempre tiene como algo como infantil, pero chévere, como infantil Cartoon Network.



En lo gráfico a mí me encanta poner easter egg, que son como pistas o secretos de próximas cosas que se vienen en un futuro y entonces en la primera página hay muchas letras aleatorias, pero yo todo lo pongo y siempre digo todo por alguna razón. Entonces siempre hay como pequeños detalles, cositas, palabras y cosas que se relacionan con proyectos que hay en mi futuro y que están regadas por ese libro de manera misteriosa.

¿Crees que tus libros son una forma de incentivar a que los niños, los adolescentes, lleguen a ellos y se alejen un poco de la tecnología?

Sí, sí, sí, justo por eso también quise hacer eso, porque es que está chévere divertirse, como en la tecnología, en el celular, en la tablet o en el computador y así, pero siento que hace falta eso, interactuar más con cosas de vida real. Entonces sí siento que yo siempre lo hago para que no solo los niños, sino que también hay cositas con los papás. Siento que las redes sociales y más que todos en los niños hacen que se distancien un poco de la familia, como cuando van a la mesa a comer y todos en el celular y no conviven y tampoco está tan chévere.



Entonces en este libro hay varias partes donde quiero que la gente interactúe en vida real, no solo con la familia, sino también con sus amigos en vida real y hagan cosas diferentes.

¿Por qué le das tanta importancia a compartir el mensaje de la familia?

Yo siento aquí en la vida uno solo va a quedarse con la familia al final. O sea, siento que los amigos van y vienen, las parejas van y vienen, pero la familia, depende de la familia que tengas, pero en mi caso somos súper unidos desde chiquitos y nosotros siempre somos muy amorosos.



Cuando yo paso por crisis, toda mi familia está ahí ayudándome. Cuando mi hermana pasa por crisis, todos estamos ahí para ayudarla, entonces yo siento que la familia es lo más verdadero que uno tiene, por ese eso también trato de compartir esa familiaridad que vivimos en internet para que muchas familias traten de unirse un poco más.

¿Recuerdas un momento lindo que has vivido gracias a los libros?

Recuerdo mucho del anterior libro, fue en la Feria del Libro de Guadalajara, entonces primero era otro país, pues yo soy de Colombia, entonces estar en otro país ya es loco.



Segundo, en Guadalajara que nunca había en mi vida, loco. Y tercero había una fila desde la noche anterior a la firma y mi mánager de ese momento fue a grabar y la gente decía que llevaba toda la noche esperando y acamparon para verme y yo: "¿quién soy, Shakira?". Yo no podía creer que había gente que había acampado para ver esta cara tan fea. Era muy loco para mí.



Cuando entramos yo entré por otro lado y me dijeron: "prepárate, hay muchísima gente", cuando abro la puerta como unas 3.000 personas. Obviamente salí y toda la gente gritaba, vi gente llorar, fue impresionante.

Ami Rodríguez es un joven bogotano de 28 años, que lleva 14 dedicado a crear contenido para redes sociales. Foto: Sergio Acero Yate. CEET

¿Qué decirle a las personas que todavía critican los libros hechos por influenciadores?

Que ya pasen la página, tirarle a los youtubers por ser youtubers es muy 2018. Ya estamos en el 2023, ya esto avanzó. Y sí siento que hay espacios para cada persona, pero siento que no deberían cerrarlo, si yo voy a una feria del libro a presentar un libro es bastante razonable. Hoy todos los escritores tienen su fanaticada de lectores, los youtubers su propia fanaticada. Para todos hay todo y para todo hay espacio. Ya si la gente sigue muy brava ya siento que es un poquito de envidia.

¿Dónde se puede conseguir tu libro?

Está en todas partes, en librerías de Panamericana y en Buscalibre.com lo pueden conseguir, les llega a domicilio en cualquier parte del mundo.



Si lo ven y no tiene el empaque no se roben los stickers.

¿Cuáles son tus libros favoritos?

Hay un libro que me cambió la vida que se llama 'Memorias de un amigo imaginario'. me lo leí en la universidad, siempre que iba en el Transmilenio. Amí me gustan mucho los libros que son un poco de fantasía, pero con vida real, también la saga de 'Harry Potter', 'Alicia en el país de las maravillas', el libro de 'Peter Pan', más que las películas. Me gusta leer cómics, manga.

En este punto ya has hecho teatro, música, videos y libros ...

El entretenimiento en general me parece muy chévere. Qué chévere actuar, cantar, todo eso. Siento que ahorita yo juego a eso, a cumplir lo que quería hacer de niño y pues lo estoy logrando, yo no lo veo como algo súper serio. Obviamente sí me comprometo con las cosas, siempre doy el 110% de mí en cada proyecto, porque odio la mediocridad, pero me divierto en cada cosa, la disfruto.

¿Qué le recomiendas entonces a estos chicos y chicas que te siguen para que puedan cumplir sus sueños?

Que no les imparte lo que les digan. Si alguien se burla de ustedes que no les importe porque esa persona van a ver que cuando triunfen después los van a buscar, se los digo por experiencia propia. Si quien algo háganle, disciplina, amor y pasión. También mucha paciencia para lograr las cosas. No se van a dar de un día para otro, ni en una semana ni en un mes. A mí me costó ocho años haciendo videos y después de ocho años fue cuando empecé a arrancar.



O sea, si te caes, te levantas y vuelves a intentarlo otra vez y otra vez y otra vez. Qué chévere escuchar a alguien que diga mi sueño era ser y ya lo soy.



A mí no me toco nada fácil, yo vengo de una familia humilde, que mis primeros videos eran con una cámara de mala calidad; sin embargo, con las cosas que tenía yo lo intentaba, iba al café internet a subir los videos, a mirar los videos, yo pagaba la hora lo luchaba. Eso es lo que haces si realmente lo quieres de verdad, invertirle tu tiempo a lo que te vaya a hacer feliz.



Y aconsejo hacerlo desde que eres pequeño, igual no hay ningún límite para empezar, pero entre más joven, pues mejor. Pues porque yo empecé desde los 14 años, ya tengo 28 y ya siento que ya he logrado lo que he querido.

