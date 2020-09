¿Cuánto dinero gana el ‘youtuber’ más famoso de Colombia?

El portal especializado en finanzas personales, 'Top Dollar Financial Insights', publicó un listado con los nombres de los 'youtubers' que más ingresos generan en diferentes países del mundo.



Con ayuda de los sitios web de estadísticas Social Blade y Vidooly, el portal consultó las estadísticas del número de suscripciones y visitas de los canales de YouTube más importantes en cada país, las cuales permitieron realizar el ranking.



Para el caso de Colombia, se ubicó en primer lugar al 'influencer' Ami Rodríguez quien tiene 11, 8 millones de suscripciones en YouTube y alrededor de 12 millones de visualizaciones en sus videos más exitosos.



En la lista se asegura que Ami Rodríguez genera en promedio más de 243 mil dólares al mes, aproximadamente 900 millones de pesos.



Para calcular las ganancias de cada canal, se empleó un 'banner tag', herramienta que permite encontrar el promedio de vistas diarias. Asimismo, se estimaron las ganancias mensuales a través de un sitio web llamado 'Noxinfluencer', el cual calcula los ingresos basados en vistas y suscripciones.



Esa última página web también permite ver un tablero de estadísticas generales de cada canal, en el que se detalla la edad de la audiencia, el sexo y la geografía de la mayoría de suscriptores.



Según el listado, los suscriptores de Ami Rodríguez son en su mayoría de Colombia, México, España, Argentina y Perú. También, la mayor parte de su público está compuesto por personas entre los 13 y los 34 años y es visto por más mujeres que hombres.



Ami Rodríguez El 'youtuber' tiene seis canales en la plataforma.

Además de su canal principal, el joven cuenta con cinco canales más: 'Go Ami Go', con cinco millones de suscriptores; 'Juguetes vs Ami', con un millón; 'Ami Rodríguez Dos', con 10 mil, 'Samy', con 123 mil y 'Kikiri Meow' con cuatro mil. No obstante, en los últimos tres no se sube contenido desde hace cinco años.



En sus videos Rodríguez hace retos, videoblogs, revisión de diferentes juguetes y un show con su hermana Amara.



El 'influencer' comenzó a subir videos a YouTube en el año 2009, y desde ese entonces el joven incluye a su hermana menor Amara en sus grabaciones, quien en la actualidad tiene su propio canal en YouTubecon más de ocho millones de suscriptores.



Para conocer el ranking completo de los 'youtubers' mejor pagados a nivel mundial, haga clic aquí.



