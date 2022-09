'America's Got Talent' es uno de los concursos de talento más famosos en Estados Unidos. Su creador es Simon Cowell, quien también se jurado, junto a la colombiana Sofía Vergara y la modelo Heidy Klum.



El exitoso programa, de más de 15 años, tienen ya 17 temporadas y sobre su escenario se han presentado cientos de asombrosos talentos en busca de reconocimiento y el premio en efectivo que entrega el programa al ganador.



Recientemente sobre su escenario se presentó una pareja colombiana que emocionó a los espectadores y jurados, especialmente a la barranquillera, quien festejó cuando supo que los bailarines eran de Colombia.



Yeeremy y Stefanny hicieron una impecable presentación de baile que sorprendió a todos y se ganaron una ovación de pie. Sofía, por su parte, no podía ocultar su emoción por sus compatriotas.



En el video de su presentación se puede ver a la pareja bailar al ritmo de ‘The Way I Do de Bishop Briggs’, pero segundos después dan media vuelta, se arrancan la ropa negra del cuerpo y dejan a la vista un colorido atuendo con el que bailaron ‘La Pelota’ de Rey Barreto.



"¡Así se baila en mi tierra! Yo sabía lo que iban a bailar, pero me engañaron por dos segundos. Divino. Qué orgullo que vinieran hasta aquí. Gracias por venir, ¡espectacular!", fueron las palabras de Sofía Vergara para los colombianos.



Otro personaje que quedó deslumbrado con la presentación fue el expresidente Juan Manuel Santos, quien compartió la presentación en su cuenta de Twitter y escribió: "¡Esa es nuestra Colombia!".

¡Esa es nuestra Colombia! pic.twitter.com/FWfbUWP3vY — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) September 7, 2022

