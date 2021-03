‘No nos vamos a callar’: la respuesta de Riaño a amenazas en su contra

En horas de la noche de este domingo 14 de marzo, el comediante Alejandro Riaño denunció amenazas contra él y su familia.



Los indignantes comentarios iban dirigidos, específicamente, hacia sus gemelos recién nacidos.

Riaño, quien es conocido por la sátira política que hace con su personaje ‘Juanpis González’, publicó un mensaje en el cual un usuario de Twitter lo amenazaba de manera explícita.



Riaño aclaró que no es el primer mensaje intimidante que le deja.

Denunció públicamente a @juanpab31018549 por amenazas contra mi familia, sin contar las que me hace a mi. Este no es el primer mensaje de este personaje en contra mía. Triste vivir en un país donde te amenazan por pensar diferente 👍🏻 pic.twitter.com/wSpzIqQ9U4 — Alejandro Riaño (@AlejandroRia) March 15, 2021

Después de recibir una respuesta positiva por parte de sus seguidores en redes sociales, el comediante utilizó sus historias de Instagram para agradecer por ese apoyo.



Contó, también, que denunció a la persona involucrada ante la Fiscalía y la Sijín, autoridades que están trabajando en el caso.



Riaño explicó que las amenazas se han presentado desde hace mucho tiempo. Esto, lamentablemente, no es un secreto, pues en sus entrevistas como Juanpis González en ‘The Juanpis live show’ suele hacer referencia a estos mensajes.

Para hacerles frente, el comediante tuvo que mejorar su esquema de seguridad y les aclaró a sus detractores que esos gastos no los cubre el Estado, sino que los paga él mismo.



Ahora, para quienes se preguntan qué pasará con el activismo de Alejandro Riaño, él dijo al respecto: “Esto fue una decisión que tomé hace mucho tiempo. Me senté y lo hablé con mi esposa y con todos en la oficina y vamos a seguir alzando la voz, no nos vamos a callar”.

Riaño invitó a sus seguidores a pensar si, en realidad, vale la pena pelear por temas políticos. “Sería interesante que nos sentemos, nos detengamos un momento y veamos la situación actual del país y empecemos a pensar si vale la pena pelearnos entre nosotros cuando son ellos (los políticos) quienes deben velar por nuestros derechos y cuidarnos”.



El comediante cerró con una frase que, dijo, leyó hace poco: “Qué paradójico es que lo amenacen a uno por defender la vida”.



