Niño ambientalista colombiano recibió amenazas de muerte

En la noche del viernes 15 de enero, el niño ambientalista colombiano, Francisco Javier Vera Manzanares, recibió un comentario a un video que publicó en su cuenta de Twitter en el que lo amenazaban de muerte.



El usuario @BelboCodazzi, le escribió: “Qué ganas de desollar al hijo de puta este. Tengo un deseo de escucharlo gritar mientras le corto los dedos para ver si va a seguir hablando de ambientalismo y dignidad”.



(Le recomendamos: Siguen dudas por crimen de pareja de ambientalistas cerca del Tayrona).

En el tuit que acompañó el video, el niño escribió: “Regresaremos a clases virtuales, pero para que esta educación virtual sea digna, pedimos al Gobierno de Iván Duque garantizar conectividad en todos los territorios del país”. Y etiqueta a Unicef y al Ministerio de Educación, con los 'hashtag' #GobiernosParaLaVida y #Covid19.

¡Regresaremos a clases virtuales!



Pero para que ésta educación virtual sea digna pedimos al Gobierno de @ivanduque garantizar conectividad en todos los territorios del país.@unicef @mineducacion#GobiernosParaLaVida #Covid_19 pic.twitter.com/4bKUvhYIa9 — Francisco Vera Manzanares - #CiudadaníasParaLaVida (@franciscoactiv2) January 14, 2021

(Si nos lee desde la app vea el pronunciamiento de la Defensoría aquí).



“Yo fui la que me di cuenta de ese mensaje porque yo le reviso todas las redes a Francisco. Ya había recibido muchas burlas, críticas e insultos por su activismo en defensa de la vida y el medio ambiente, pero nunca lo habían amenazado de muerte”, explicó a EL TIEMPO Ana María Manzanares, la madre del estudiante.



Es común que lo asocien con políticos de izquierda y la mayoría de sus opositores afirman ser abiertamente de derecha. Y es muy frecuente que digan que el niño está repitiendo un discurso aprendido y que es vocero de ciertas militancias políticas, a lo que él ha respondido que su activismo es por el planeta y por la vida y que no es instrumentalizado por nadie.



(Le recomendamos: La historia de Francisco, el niño ambientalista que no juega a ser grande).



Más tarde, el niño respondió: “Luego de leer algunos comentarios tan desagradables que han hecho algunas personas sobre un vídeo que subí hace unos días entiendo, en parte, por qué es tan difícil intentar aportar al país. Desde aquí seguiré poniendo mi ciudadanía a favor de la vida”.



Apenas vio el comentario amenazante, la madre del joven compartió el pantallazo a sus familiares y amigos cercanos y, de inmediato, se empezó a volver viral en redes.



(Lea también: El mundo se dirige hacia un calentamiento catastrófico en el siglo XXI).



La Policía se comunicó con ella y le afirmó que se había iniciado un protocolo de inteligencia en delitos informáticos para dar con el paradero del usuario. No obstante, se sabe que es una cuenta falsa, con apenas 30 seguidores, que inmediatamente empezó a ser denunciada y, en un par de horas, ya había sido suspendida por Twitter.



Desde la Fiscalía también la contactaron, pero le aclararon que el proceso debe iniciar con la Policía.



(Vea: Entrevista con Nemonte Nenquimo, la mujer indígena premio Goldman 2020).



En la mañana de este sábado la Defensoría del Pueblo, a través de su cuenta de Twitter, informó: “La Defensoría del Pueblo inició ruta de atención y protección para el niño Francisco Vera, de 11 años, líder ambientalista del departamento de Cundinamarca amenazado de muerte recientemente en las redes sociales”.

Hilo| 1/2 La Defensoría del Pueblo inició ruta de atención y protección para el niño Francisco Vera, de 11 años, líder ambientalista del departamento de Cundinamarca, amenazado de muerte recientemente en las redes sociales. — Defensoría delPueblo (@DefensoriaCol) January 16, 2021

(Si nos lee desde la app vea el pronunciamiento de la Defensoría aquí).



El joven ha recibido mucho apoyo en redes sociales, en las que le han expresado mensajes con el 'hashtag' #FranciscoEstamosContigo.



EL TIEMPO