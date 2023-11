(Video) Amenaza de bomba interrumpió programa que estaba siendo transmitido en vivo

Durante la emisión del programa 'Santo y seña', presentado por el periodista Ignacio Álvarez, se vivió un momento de tensión cuando se recibió una amenaza de bomba en 'Canal 4' de Uruguay.

El periodista, que recientemente se ha visto envuelto en polémicas tras abordar el caso Penadés y responder a acusaciones de Romina Celeste y la fiscal Alicia Ghione, estaba en plena transmisión cuando fue informado de la situación.

El presentador había dedicado una buena parte de su programa a esclarecer su posición frente a las acusaciones, aseverando: "Yo no tengo nada para esconder; yo no cometí delitos".



En relación con Romina Celeste, Álvarez defendió que ella habría falsificado un chat para incriminar a Sebastián Mauvezin, mientras que lo señalaba por "violencia psicológica". Por otra parte, en cuanto a Alicia Ghione, el periodista afirmó tener evidencias de fallos en su investigación y aseguró que debería ser apartada del caso Penadés debido a dichos errores.

Sin embargo, el foco del programa cambió radicalmente con la notificación de la amenaza de bomba. Inicialmente Álvarez mostró escepticismo ante la alerta, afirmando: "Me dicen por acá que hay una amenaza de bomba y tenemos que ir a tanda. No nos vamos nada". Luego, añadió: "Esto es un chiste, una broma...no hay ninguna bomba, pero mirá adónde está llegando la desesperación".



Pese a su reacción inicial, finalmente accedió a interrumpir el programa tras insistentes solicitudes.



Posteriormente, equipos de emergencia realizaron una revisión exhaustiva en las instalaciones de 'Canal 4', confirmando que no había ningún dispositivo peligroso en las mismas.

El caso de Gustavo Penadés

El escándalo en torno al exsenador del Partido Nacional, Gustavo Penadés, continúa tomando dimensiones insospechadas. Luego de su formalización por múltiples delitos, incluyendo abuso sexual contra menores, han emergido implicaciones y conflictos entre distintas personalidades, tales como la fiscal Alicia Ghione, la denunciante Romina Celeste Papasso, y el conocido periodista Ignacio 'Nacho' Álvarez.

En la emisión del domingo del programa 'Santo y seña' en Canal 4, que generó tensión por la amenaza de bomba, Álvarez presentó una serie de audios y conversaciones que apuntan a prácticas cuestionables por parte de Ghione y Papasso.



El periodista sugiere que dichos hallazgos podrían tener graves repercusiones. En el caso de la fiscal Ghione, las revelaciones podrían llevar a su remoción del caso Penadés, tal como Álvarez ha solicitado en reiteradas ocasiones. Mientras que para Papasso, militante del Partido Nacional, esta sería su segunda infracción en poco tiempo, lo que podría derivar en su encarcelamiento.

Paralelamente, se ha mencionado un incidente relacionado con un presunto caso de violación en el barrio Cordón. A pesar de que la investigación, liderada por la fiscal Ghione, no resultó en sanciones penales debido a la falta de evidencia contra los acusados, existe un conflicto subyacente. La funcionaria previamente acusó a Álvarez de divulgar material audiovisual relacionado con el caso, y este asunto todavía está pendiente en la justicia.

