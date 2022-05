El polémico y mediático juicio entre Amber Heard y Johnny Depp no deja de dar giros inesperados.



Ben Rottenborn, abogado de la actriz, pidió desestimar el caso. Sin embargo, no obtuvo respuestas positivas ni por parte del equipo legal de Depp ni por la jueza a cargo del litigio.

La demanda se trata de difamación por el artículo que Amber Heard publicó en el Washington Post en 2018, no sobre todo lo que hizo a lo largo de su relación con Johnny Depp FACEBOOK

TWITTER

Durante el día 14 del juicio, Rottenborn pidió que se rechazara la evidencia en contra de Heard. El abogado sostiene que las pruebas presentadas por el actor no tienen convergencia con el caso que realmente se está juzgando.



El hombre argumenta que la demanda interpuesta por Deep fue por difamación. Sin embargo, los testimonios y evidencias están ligadas a la relación que tuvieron los famosos y en las cuales “se le hace creer a la gente que Amber Heard es abusadora”.



(Lea más: Amber Heard despide a su grupo de relaciones públicas por 'mala prensa').



“La demanda se trata de difamación por el artículo que Amber Heard publicó en el Washington Post en 2018, no sobre todo lo que hizo a lo largo de su relación con Johnny Depp”, expresó Rottenborn.



Así que en consecuencia a ello, el abogado dejó claro su interés en que la actriz no suba a declarar: “Lo que Amber Heard hizo no está en juicio; la materia legal es si Johnny Depp abusó de ella”.

La negativa del equipo legal de Deep

Facebook Twitter Linkedin

En el 2015 la pareja discutio y Depp terminó con el dedo menique cortado. Foto: AFP

Ante la sorpresiva petición, el equipo legal de Johnny se negó, debido a que ellos resaltan que la evidencia presentada debe ser tomada en cuenta.



De hecho, declararon que en el juicio de Reino Unido, Amber Heard prometió donar 7 millones de dólares, más de 28 mil millones de pesos, dinero que había obtenido de un acuerdo de divorcio. Sin embargo, la actriz tomó el dinero.



(Siga leyendo: Johnny Depp se rió por pregunta a guardia de seguridad durante juicio).



Ahora, los abogados de Johnny resaltan que el actor merece un juicio más justo en el que las pruebas sean tomadas en cuenta.

La negativa de la jueza

Facebook Twitter Linkedin

El juicio continúa. Foto: iStock

La jueza Penney S. Azcarate, por su parte, también rechazó la petición de Ben Rottenborn, por lo que no desestimará el caso.



La mujer asegura que la acción no se puede efectuar debido a que el testimonio de Heard es necesario y faltan pruebas para dar por finalizado el litigio. Entre tanto, el enfrentamiento continuará.

Más noticias

Amber Heard y Johnny Depp: 4 nuevas revelaciones sobre el millonario juicio

En fotos: casa donde Johnny Depp perdió parte de su dedo sale a la venta

Los desórdenes de personalidad que tiene Amber Heard, según psicóloga

Johnny Depp tras terminar testimonio: 'Soy víctima de abuso doméstico'

Conozca a la famosa compañía de moda que apoya a Johnny Depp

Tendencias EL TIEMPO