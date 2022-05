Continúa el juicio por difamación de Johnny Depp contra Amber Heard y, por primera vez, una testigo de la actriz tomó el estrado. Se trata de la psicóloga clínica y forense Dawn Hughes, quien asegura que Heard sufre de estrés postraumático resultado de violentas acciones de Depp hacia ella.

Según su declaración, Heard le comentó varias veces durante la relación sobre los abusos por parte de Depp, desde obligarla a mantener relaciones sexuales hasta introducir objetos en su vagina sin su consentimiento.



En la descripción de los hechos, la doctora fue explícita en cuanto a las supuestas violencias. “El la forzó a realizarle sexo oral cuando estaba molesto. Estos no eran momentos de amor, eran momentos de ejercer dominancia”, testificó Hughes.



Además, según lo dicho por la psicóloga, estos no eran momentos aislados. Heard habría sufrido de abusos sexuales constantes por parte del actor. “Si no podía hacerlo, se molestaba y la culpaba a ella”.

Según lo que plantea la psicóloga, Depp era una persona profundamente celosa que controlaba varios aspectos de la vida de la actriz. Según las experiencias que contó la actriz a la doctora, Depp no la dejaba utilizar la ropa que a su parecer era “muy reveladora”.



También, según el testimonio, Depp se molestaba si la actriz hablaba con hombres o mujeres que él sentía le estuvieran coqueteando e incluso le decía a qué roles podía o no audicionar.



La psicóloga, que es experta en violencia doméstica, comentó que puede ser muy difícil para las mujeres que se encuentran en relaciones abusivas simplemente dejarlas: “Es un círculo vicioso de tratar de entender cómo puedes estar con esa persona que te hace daño pero al mismo tiempo amas”.

Johnny demanda a Heard por 50 millones de dólares, mientras que ella lo contrademanda por 100 millones de dólares. Foto: EFE - AFP

Además, agregó: “El momento más peligroso para una mujer en una relación abusiva es cuando se está yendo, es cuando más probabilidades tiene de ser asesinada. Quedarse la mantiene segura”.



En el juicio ya ha quedado claro que Heard ha ejercido violencia física y verbal hacia Depp, pues un audio de ella aceptándolo lo revela.



Sobre esto, la doctora comentó que hay diferencias en la violencia cuando una persona pequeña ataca a una persona más grande, pues, según ella, la violencia que Depp ejercía en Heard era “intimidante y amenazante a su bienestar”, mientras que al contrario no afectaba de la misma manera al actor, y agregó: “Eso es solo física, solo es fuerza proporcional”.

Tras una examinación forense y una entrevista de alrededor de 22 horas con Heard, la psicóloga concluyó que su historia es consistente con lo que se sabe sobre la violencia íntima entre pareja y que la actriz sufrió un abuso marcado por la violencia física, psicológica y sexual, por lo cual la diagnosticó con estrés postraumático.



El juicio ha sido público y varios internautas han elegido su bando. Hasta el momento de las declaraciones de Depp, la gran mayoría apoyaban al actor y creían en su inocencia. Sin embargo, mensajes de texto revelados en medio del juicio entre Depp y sus amigos han demostrado que él sí tenia pensamientos violentos como “quemar” y “violar” a Heard.

