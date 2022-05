El canino habría consumido marihuana lo que derivó en el accidente. Aunque suene irrisorio esta fue una de las conclusiones a la que llegó el jurado en el juicio que llevó Johnny Depp contra al diario británico ‘The Sun’, que a la postre perdió el actor.



El jurado Andrew Nicol, quien presidió la demanda de Johnny Depp en contra del diario The Sun, señaló como poco probable la afirmación de que su exmujer Amber Heard haya defecado sobre la cama de ambos, cuando estaban casados.



(Le puede interesar: ‘Sabía que no sobreviviría si no me divorciaba’: Amber Heard sobre Depp)

Depp aseguró que, en 2016, durante la fiesta de 30 años de Amber, ella o algún amigo habían dejado excremento como venganza luego de una riña entre la pareja.



En aquel momento ellos todavía no iniciaban el proceso de divorcio. El disgusto de Amber surgió porque Depp llegó tarde a la celebración y tiempo después se retiró.

Fue al día siguiente que la conserje le avisó a Johnny que había encontrado excremento en su cama.



(Lea también: Amber Heard: ¿Por qué su hija nació de gestación subrogada?)



De acuerdo con el portal TMZ, el jurado concluyó que es probable que no fuera Amber sino su perro yorkshire terrier de nombre Boo, quien tuvo el accidente.



“Boo no tenía un dominio completo de sus intestinos después de consumir marihuana accidentalmente”, escribió el jurado, quien considera que no pudo ser Amber pues al ser también su cama la broma le habría afectado.

Facebook Twitter Linkedin

El juicio entre Amber Heard y Johnny Depp ya lleva varias semanas. Foto: Steve Helber. AFP

Sin embargo, el jurado no mencionó que la empleada de Depp dijo bajo juramento que conocía el excremento de Boo y que generalmente era pequeño. El actor, por su parte, dijo que lo que encontró en la cama fue una “whopper”, o sea un excremento muy grande.



(También: La foto de Amber Heard con el labio roto que jueza rechazó como prueba)



En ese sentido la consideración del jurado fue otro golpe para Depp. Pues además de que perdió el juicio, al parecer nadie creyó convincente ninguno de su argumentos.

Apelación casi segura

La deliberación del jurado en el tema del excremento es una de las tantas consideraciones que los abogados de Depp califican como “erróneas” y que llevarían a una inminente apelación del actor.



"La sentencia es tan errónea que sería ridículo que el señor Depp no apelara. El fallo es tan perverso como desconcertante”, afirmaron sus abogados.

Facebook Twitter Linkedin

En los últimos días, los jurados han escuchado la versión de la actriz. Foto: Steve Helber. AFP

Depp, descrito como un marido violento con su exesposa Amber Heard por The Sun en 2018, perdió el juicio por difamación contra ese diario sensacionalista.



(Le recomendamos leer: Johnny Depp: exnovia dice que juicio del actor y Heard le rompe el corazón)



El proceso, celebrado ante la Alta Corte de Londres, surgió a raíz de un titular de abril de 2018 en que The Sun se preguntaba cómo la escritora británica J.K. Rowling podría aceptar a este “golpeador de esposas” en la película Animales Fantásticos.



Según el veredicto de la corte lo señalado por The Sun no era mentira, sino que era “sustancialmente verdadero” y que los demandados lo habrían demostrado.



(Además: Amber Heard habló sobre supuesta agresión de Johnny Depp a Kate Moss)



El revés de Deep en la corte pone en peligro su carrera o, al menos, sus proyectos fílmicos más cercanos. Ahora que el jurado declaró sustancialmente cierto que es un “golpeador de esposas”, la famosa pregunta volverá a caer sobre J. K. Rowling. ¿Qué responderá esta vez la escritora?

También le puede interesar:

- Yeison Jiménez fue hospitalizado de urgencia en Medellín: 'No aguanté más'



- La mejor chef mujer del mundo es colombiana: su majestad Leonor Espinosa



- Byron Castillo y Ecuador: decisión de Fifa por 'irregularidad' en documento



LA NACIÓN (Argentina) / GDA