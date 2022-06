Este miércoles, tras un extenso juicio en el que se ventilaron las intimidades de la relación entre Johnny Depp y Amber Heard, se llegó a un veredicto: la actriz sí cometió difamación.



Poco tiempo después de conocerse la decisión, Heard publicó un breve comunicado a través de sus redes sociales.



(Lea también: Johnny Depp vs. Amber Heard: este es el veredicto final)

"La decepción que siento hoy va más allá de las palabras. Me duele que la montaña de evidencia no sea suficiente para sostenerse frente al poder desmesurado e influencia de mi exesposo. Estoy aún más decepcionada con lo que este veredicto significa para otras mujeres", señala Heard.

La actriz asegura que este veredicto "hace retroceder la idea de que la violencia contra la mujer debe tomarse en serio". Además, señaló que el equipo de abogados de Depp consiguió que el jurado "pasara por alto" la libertad de expresión e ignorara la evidencia con la que ganó un juicio en Reino Unido.



(Además: Johnny Depp tras ganar juicio contra Amber Heard: 'Me han devuelto la vida')



"Estoy triste por haber perdido este caso, pero estoy más triste porque al parecer perdí un derecho que creí tener en Estados Unidos: hablar libre y abiertamente", concluye Heard en su comunicado.



Aunque Depp había demandado a Heard por 50 millones de dólares, la Corte determinó que la actriz deberá pagar 15 millones de dólares a su exesposo, 10 millones por daños compensatorios y 5 millones por daños punitivos.



Debido a que se trata de un caso civil y no de uno penal, el jurado no determina quién es culpable o inocente, ya que no hay un delito que juzgar. Por esta misma razón, Amber Heard, quien perdió el caso, no recibirá cargos penales ni pasará tiempo en prisión.