El mundo del entretenimiento tiene puestos los ojos en el comentado litigio entre Johnny Depp, de 58 años, y Amber Heard, de 36, el cual fue iniciado por el protagonista de 'Piratas del Caribe', quien acusa a su exmujer de difamación por un artículo que publicó en The Washington Post en 2018, después de su divorcio, en el que aseguraba haber sufrido "abuso doméstico".



Durante tres años de lucha legal los dos han compartido públicamente detalles sobre la que fue su vida en común y en la que Heard aseguró, de diversas formas, haber sido víctima de malos tratos.



El actor pide a su expareja 50 millones de dólares por daños y perjuicios. Por su parte, Heard ha respondido con una contrademanda en la que alega que Depp ha impulsado una campaña de difamación en su contra y le reclama 100 millones.



Esta es la primera vez que los dos famosos se enfrentan entre sí ante la justicia: en el juicio celebrado en 2020 en Londres, y que Depp perdió, su expareja acudió en calidad de testigo, ya que la acusación era contra el diario británico The Sun por un artículo que calificaba al actor de "agresor de mujeres".



¿Quién es Amber Heard?

Amber Heard nació el 22 de abril de 1986 en Austin, Texas (Estados Unidos). Es actriz y activista por los derechos humanos. Es hija de Patricia Paige Heard, una investigadora de Internet, y de David C. Heard, un contratista.



Según reseña el portal IMDb, Heard "abandonó los estudios a los 17 años para ir a Nueva York a iniciar una carrera como modelo, y luego se trasladó a Los Ángeles para dedicarse a la actuación".



Su crédito cinematográfico más destacado al inicio de su carrera es su aparación en la película nominada al Oscar North Country (2005), en la cual interpretó al personaje de Charlize Theron en flashbacks. Por esos años también participó en programas de televisión. Protagonizó Hidden Palms (2007) y tuvo papeles de estrella invitada en Californication (2007) y Criminal Minds (2005).

La actriz Amber Heard. Foto: 123rf

Desde entonces ha cosechado una prolífica carrera en las pantallas. Ha actuado en unas 40 producciones de cine y de televisión, y en ocasiones se ha desempeñado incluso como productora.



Entre los títulos destacados de su carrera están Zombieland (2009), El padrastro (2009), Pineapple Express (2008) y Paranoia (2013). Desde 2017 se vinculó al Universo Extendido de DC para interpretar a la reina Mera en las películas de superhéroes Liga de la Justicia (2017), Aquaman (2018) y Liga de la Justicia de Zack Snyder (2021).



Aparecerá en Aquaman and the Lost Kingdom, la secuela de Aquaman, que comenzó a filmarse en el verano de 2021 y que se lanzará a fines de este año.



Heard reside actualmente en Los Ángeles, donde participa activamente en Amnistía Internacional y The Art of Elysium, una organización que apoya a comunidades vulnerables a través de programas de arte. En 2018, de hecho, viajó a Jordania a asistir a refugiados sirios junto con la Syrian American Medical Society, lo que, según ha dicho ella misma, marcó su vida.



En 2015 se casó con el actor Johnny Depp, y ambos se divorciaron en 2017. Incluso, aparecieron juntos en la cinta The Rum Diary (2011). Ella le solicitó el divorcio al también actor el 25 de mayo de 2016.



*Con información de EFE