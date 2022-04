Son muchas las novedades que salen cada día en el juicio de Amber Heard y Johnny Deep. Sin embargo, más allá de las dudas sobre quién de los dos ganará el tan polémico litigio, los internautas empiezan a preguntarse sobre la vida de aquella mujer que tiene “entre las cuerdas” a el también conocido como ‘Manos de tijeras’.

Nacida en Austin, Texas, Amber Heard es considerada una figura representativa en el mundo de la televisión y el cine, carrera que ha cultivado con años de trabajo.



El 22 de abril de 1986, Amber Heard llegó al mundo. Su padre es contratista comercial y su madre es investigadora de internet.



A los 17 años dejó sus estudios para iniciar una carrera de modelaje en la famosa ciudad de Nueva York. Según el diario ‘IMDb’, al poco tiempo, la mujer se dirigió a Los Ángeles para abrirse paso en la actuación, ejemplo que seguiría posteriormente su hermana Whitney Heard.



La actriz ha hecho activismo como presunta sobreviviente de violencia doméstica. Foto: AFP

Inicios y trayectoria actoral

Amber es conocida por su reciente participación en la película ‘Aquaman’. Sin embargo, su carrera se remonta al año 2004 cuando actuó, por primera vez, en la película ‘Friday Night Lights’. Además, realizó apariciones en famosas series de televisión como ‘Californication’ y ‘Criminal Minds’.



Según la cadena de noticias ‘CNN’, “en total ha participado en más de 40 producciones de cine y de televisión, y en ocasiones se ha desempeñado como productora”.



En su lista se encuentra ‘The Rum Diary’, ‘Drive Angry’ y ‘3 Days to Kill’. Próximamente formará parte de este conjunto cinematográfico, la secuela de ‘Aquaman’, ‘Aquaman and the Lost Kingdom’ , que se estrenaría en marzo del 2023.

Aquaman. Reparto: Jason Momoa, Amber Heard, Nicole Kidman. Foto: Warner Bros Pictures

Una madre poco convencional

Hace un año, Heard se convirtió en madre de una hermosa niña llamada Oonagh Paige. Sin embargo, la actriz dejó en claro que no pretendía ser una madre convencional.



Es más, en sus redes sociales manifestó que su deseo era que un día la sociedad viera como algo normal a las madres solteras.



"Lo radical que es para nosotras como mujeres pensar en una de las partes más fundamentales de nuestros destinos de este modo", reflexionó.

Según el citado medio, “el nombre de Paige, parece ser un tributo a la madre de la actriz que murió en 2020”.

Defensora de los derechos humanos

Fuera de su carrera actoral y su maternidad, Amber Heard es una activista de los derechos humanos. La artista ha pertenecido a organizaciones como Amnistía Internacional y The Art of Elysium, ambos movimientos globales que reconocen y luchan por la vida digna.



Incluso, Heard ha realizado viajes con estas organizaciones. Según reseñó en la agencia ‘AP’, “en 2018, la actriz viajó a Jordania a visitar a refugiados sirios junto con la Syrian American Medical Society y dijo entonces que su encuentro con ellos y con los voluntarios dejó una "marca indeleble" en ella”.

