El juicio entre los actores Johnny Depp y Amber Heard mantuvo en vilo la atención de la opinión pública por los precedentes que puede provocar en las carreras de ambas estrellas y por las implicaciones que tendrá por los fuertes señalamientos.

Si bien el juicio era civil y buscaba resolver las acusaciones entre los ex esposos y no cargos criminales. Depp resultó vencedor.



El actor recordado entre otros por su papel del capitán Jack Sparrow demandó por difamación a Heard por un artículo de opinión de 2018 que escribió para The Washington Post en el que se describía a sí misma como una "figura pública que representa el abuso doméstico".



Luego de seis semanas de pleito, el jurado otorgó a Depp 10 millones de dólares en daños compensatorios y 5 millones de dólares en daños punitivos, mientras que a la interprete de Mera en Aquaman el jurado otorgó $2 millones en daños compensatorios.



Aunque el actor buscó $50 millones en daños y Heard buscó $100 millones, en el estado de Virginia los daños tienen un un tope de $350,000, por lo que el juez redujo la indemnización por daños punitivos a esa cantidad.

Las opciones de la actriz

Si Amber Heard quiere, junto con su equipo legal pueden tratar de apelar la decisión, pero requeriría que la actriz tenga que presentar nueva evidencia relevante para el caso, lo cuál le podría salir más dispendioso y costoso.



Además en 2021 Heard contrademando a Depp por difamación, pero con esta decisión su batalla legal se va a complicar más pues el actor puede utilizar la resolución como precedente para el caso y deslegitimarlo.



La otra opción que tiene es declararse en bancarrota pues ahora debe hacer el pago a Depp quien apuntó que los señalamientos hechos en el artículo de opinión afectaron su carrera y lo hicieron perder muchas oportunidades laborales.



Según las declaraciones fiscales, Heard posee un equivalente a 8 millones de dólares juntando sus propiedades y salarios, así que no le alcanza para el pago que le fue impuesto.



La actriz debe negociar los términos del pago con el equipo legal de su ex esposo pero es probable que pierda sus inmuebles y pertenencias personales para pagar su deuda.Además es posible que deba pagar los costos legales en los que incurrió Depp durante el juicio.





https://twitter.com/realamberheard/status/1532083776741842945?s=20&t=F3Iv_fNEaZwqE60KEL_bqw

El precedente

La actriz quizás se enfrente a terminar su carrera en Hollywood, pues estaba trabajando Aquaman 2 en donde continuaba en el papel de Mera tras su participación el años pasado en la Liga de la Justicia de Zack Snyder, pero de acuerdo con el presidente de DC Films, Walter Hamada, nunca se pensó el personaje fuera prominente y aún así se enfrentó una ola de odio e insultos en internet, al grado de que una petición para reemplazarla a la actriz de la cinta de DC Cómics llegó a las 4 millones de firmas.



La resolución del juicio podría hacer que Heard salga de la producción y también de las futuras.



El otro mal sabor que deja el pleito es que se puede sentar un mal precedente no sólo para la libertad de expresión, sino para las víctimas reales de violencia doméstica.



Por ejemplo, la jueza de California Halim Dhanidina, dijo que este tipo de demandas siempre tienen efectos “inquietantes” para las víctimas



“Cada que hay una demanda de difamación exitosa, tiene un efecto inquietante en la libre expresión. Siempre ha sido difícil para las víctimas denunciar y hablar en contra de las instituciones, entidades o personas con poder porque sienten que el mundo se les va a caer encima”.

