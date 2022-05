Amber Heard no tuvo hijos mientras estuvo casada con Johnny Depp, con quien en el presente tiene una disputa judicial mediática. Precisamente, este juicio ha llevado a indagar sobre diferentes aspectos de la vida de la actriz que interpreta a Mera en 'Aquaman', incluso su vida familiar.

Heard tiene una hija pequeña. Su nombre es Oonahg Paige Heard y nació el 8 de abril de 2021, por maternidad subrogada, según informaron sus allegados. Pero es algo de lo que la actriz no ha hablado en público, aunque sí ha publicado en redes sociales una fotografía de ella y la bebé, junto con un mensaje en el que reflexiona sobre su maternidad.

Muchos se han preguntado quién es el padre de Oonagh. Incluso llegaron a especular que el donante podría haber sido Elon Musk. Sin embargo, en este punto la actriz ha sido hermética.

"Estoy emocionada de compartir esta noticia con ustedes. Hace cuatro años decidí que quería ser madre. Quería hacerlo en mis propios términos. Ahora me doy cuenta de lo radical que es para nosotras las mujeres pensar de esta manera sobre una de las partes más fundamentales de nuestro destino", escribió la actriz en una de las publicaciones de Instagram donde aparece con la niña, con fecha del 21 de julio del 202.

La actriz agregó que espera que se llegue al punto en el que "se normalice no querer un anillo para tener una cuna. Una parte de mí quiere defender que mi vida privada no es asunto de nadie. También entiendo que la naturaleza de mi trabajo me obliga a tomar el control de esto. Mi hija nació el 8 de abril de 2021. Su nombre es Oonagh Paige Heard. Ella es el comienzo del resto de mi vida".

Quienes la conocen dicen que la decisión de Heard de acudir a la maternidad subrogada se debió a que no puede tener hijos de forma biológica.

