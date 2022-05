La defensa de Amber Heard anunció que no volverá a llamar a Johnny Depp al estrado en el juicio que se lleva a cabo en Fairfax, Virginia, EE.UU.



“No les queda mucho tiempo y los abogados de Amber Heard consideraban en gran medida que Johnny Depp era incontrolable como testigo. Muchos observadores legales creen que lo hizo bien en el estrado”, escribió la corresponsal de Law & Crime, Angenette Levy.



(Además, Kate Moss: ¿quién es la modelo que testificará en juicio de Johnny Depp?)



El protagonista de la exitosa saga ‘Piratas del Caribe’ está demandando a su ex esposa por USD 50 millones a raíz de una columna que ella escribió en 2018 para The Washington Post, en la cual lo denuncia por violencia y se describe a sí misma como “una figura pública que representa el abuso doméstico”.

Los defensores de la actriz sumaron el testimonio

de una exagente del actor que lo hundió

Facebook Twitter Linkedin

Johnny Deep en el litigio contra Amber Heard, Foto: AFP

Heard, por su parte, presentó una contrademanda, solicitando USD 100 millones de indemnización.



Esta semana se conoció que la modelo Kate Moss intervendrá como testigo en el juicio que enfrenta al actor Johnny Depp con su exmujer, la también actriz Amber Heard, después de que ésta mencionara a Moss ante el jurado popular.



Mientras tanto, los defensores de la actriz sumaron el testimonio de una exagente del actor que lo hundió.



Se trata de Tracey Jacobs, quien aseguró que el actor tenía un “comportamiento errático”. La indisciplina de Depp en los rodajes habría hecho que perdiera una larga lista de contratos.



(También: Raphy Pina, el esposo de Natii Natasha, fue condenado a prisión)



La manager que testificó es una de las principales agentes de United Talent Agency, que representó a Depp hasta su despido en 2016.

Esta semana concluirá la fase de testimonios

y alegatos de ambas partes

La agente de actores sostuvo en los tribunales que el actor fue complicando su posibilidad de trabajar por su “mal comportamiento”.



En una declaración grabada en video, Jacobs explicó que empezó a tener complicaciones con Depp durante los últimos 10 años de su trabajo.



En ese lapso, el artista solía llegar muy tarde a los rodajes, lo que le dio una reputación mala que le dificultó conseguir trabajos para él.



(Le puede interesar: La Liendra llevará a la final de la Champions League a un seguidor)



Además, confirmó que, en un momento, le pidió a la agencia que lo representaba unos 20 millones de dólares porque necesitaba dinero debido a la gran cantidad de gastos que debía solventar.Se espera que esta semana concluya la fase de testimonios y alegatos de ambas partes. Posteriormente, el jurado deliberará hasta alcanzar un veredicto.

Más noticias de los famosos

Jorge Rausch explica por qué porciones de comida 'gourmet' son moderadas

Hija de Bill Gates revela cómo es su papá y cómo la educó