El juicio entre Amber Heard y Johnny Depp continúa y, este jueves 5 de mayo, la actriz tuvo que declarar por segundo día en contra de su exesposo, al que contrademandó por 100 millones de dólares, más de 400 mil millones de pesos.



En la sesión, el equipo legal de Heard mostró al jurado fotografías en las que presuntamente Depp estaba desmayado a causa del consumo de alcohol y varias drogas.

Él se desmayaba, se enfermaba, perdía el control de sí mismo y la gente lo recogía FACEBOOK

De acuerdo con su declaración, ella empezó a notar “patrones de comportamiento” que cambiaban de manera “significativa dependiendo de lo que él estaba consumiendo” en ese momento.



Ella afirma que empezó a tomar estas fotografías, a los dos años de su relación, como una prueba de lo que estaba pasando.

“Y él no lo recordaría, o lo negaría, o me acusaría de decir que esto había sucedido cuando no fue así. Y no había nadie que me respaldara. Era él, sus empleados y todos los que lo habían estado cuidando, en contra de mi palabra, así que comencé a tomar foto para decir: ‘Mira, esto está sucediendo’”, dijo Amber.



Según ella, reunir estas pistas la habrían ayudado a sentirse respaldada sobre lo que estaba sucediendo, ya que con ella podría mostrarle al protagonista de la saga de ‘Piratas del caribe’ el estado en el que estaba.

“Él se desmayaba, se enfermaba, perdía el control de sí mismo y la gente lo recogía, lo limpiaba y lo arreglaba”, aseguró la actriz de ‘Aquaman’ en la corte.



En una de las fotografías presentadas es posible ver a Depp en el suelo de un hotel, durante, según su expareja, una gira promocional en la que estaban también Lily-Rose Depp y Jack Depp, los hijos del artista con Vanessa Paradis.

Depp en el suelo de un hotel, durante, según su expareja, una gira promocional. Foto: EFE

Ella aseguró que, luego de que él se despertara, le empezó a gritar e insultar, mientras los niños se encontraban en la habitación contigua.



En una imagen, Depp se ve dormido en un sofá con un vaso derramado y en otra está en una silla durante unas vacaciones.



“Estaba, ya sabes, en un atracón de drogas en el que lo vi sin comer, durmiendo poco o nada y consumiendo cocaína y bebiendo todo el día”, declaró ella.

El juicio entre ambos actores aún continua. Foto: EFE

Aunque la artista dice que él tuvo un “pico de sobriedad”, afirma que esto no fue del todo cierto, ya que capturó algunas fotografías de él, presuntamente inconsciente, poco después de que este anunciara que dejaría de consumir.



Además de esto, la actriz de 36 años dijo que Depp compartía drogas con su padre, David Heard, quien “era adicto a lo mismo que Johnny”.

Las fotografías fueron tomadas por Heard para tener un respaldo. Foto: EFE

Por ahora, el juicio continuará con más testimonios por parte de Heard, quien además, ha acusado al actor de haberla insultado por tener, supuestamente, una relación amorosa con el también actor James Franco, mientras ellos aún eran esposos.

