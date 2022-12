Han pasado exactamente seis meses desde que un tribunal de Virginia, Estados Unidos, cerró el caso por difamación que disputaban Amber Heard y Johnny Depp. El jurado dictaminó que ambos expresaron afirmaciones difamatorias contra el otro, por lo que ella tuvo que pagar 10,35 millones dólares y él apenas dos, una cifra significativamente menor.



Sin embargo, la actriz nunca se ha mostrado satisfecha con la decisión y, de hecho, en la primera entrevista que concedió a ‘NBC News’ afirmó: “¿Cómo pudieron, después de escuchar tres semanas y media de testimonios, no creer una palabra que salió de mi boca?”.

Más tarde, en julio de este año, buscó anular el veredicto a favor de Depp, al afirmar que el jurado número 15 de su caso era falso. Sin embargo, este recurso no prosperó.



Pero esta semana ‘New York Post’ reveló que Heard, de 36 años, intenta tener un nuevo juicio, alegando que la batalla judicial que perdió estaba en su contra. Según ella, se excluyeron las notas de terapia en las que informó haber sido abusada.



“El tribunal de primera instancia impidió indebidamente que el jurado considerara varios casos separados en los que Heard denunció el abuso de Depp a un profesional médico”, se lee en el documento enviado por los abogados de Heard, a finales de noviembre, al tribunal.



“Si no se revierte, la exclusión del tribunal de primera instancia de los informes contemporáneos de abuso doméstico a los profesionales médicos hará que sea más difícil para otras víctimas de abuso probar las acusaciones de abuso y probablemente las disuadirá de presentarse”, concluyen.



Adicionalmente, afirman que el juicio debió llevarse a cabo en California y no en el estado de Virginia. Recordemos que a pesar de no ser el lugar de residencia de ninguno de los dos, los seguidores de la expareja, sobre todo aquellos que apoyaban a Depp, llegaban a diario a las afueras del tribunal para mostrar su apoyo.

Así mismo, la actriz hace énfasis en el juicio anterior, que se llevó a cabo en 2020, en Inglaterra. Su argumento es que si ya había una decisión en firme a su favor no tendría por qué existir otra.



Sin embargo, en esa oportunidad se trató de un proceso liderado por Johnny Depp contra el diario británico ‘The Sun’ por haberlo llamado “golpeador de esposas” (en inglés: ‘wife-beater’).

Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS