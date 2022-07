Amber Heard estaría desesperada por encontrar el dinero para pagarle a su exesposo Johnny Depp. Después de perder ante un jurado de Virginia, Estados Unidos, la batalla judicial en la que acusaba al actor de ‘Piratas del Caribe’ de ejercer violencia doméstica, la también actriz fue condenada a pagar una millonaria indemnización.

Deberá transferirle a Depp ocho millones de dólares (más de 35 mil millones de pesos colombianos) por los daños causados. Aunque podría apelar el veredicto, hasta el momento la protagonista de ‘Aquaman’ no ha dado luces para surtir nuevas comparecencias judiciales. Incluso, se había rumorado que llegaría a un acuerdo con su expareja: si no apelaba, no pagaba la millonada.



Sin embargo, ahora se conoció que Heard va tras la póliza de un seguro, el cual adquirió en 2019, con la compañía New York Marine and General Insurance Co. Espera que le cubra un millón de dólares -una pequeña parte, pero que le serviría para recolectar el monto necesario de la indemnización-.

(Siga leyendo: Así reaccionó Lina Tejeiro cuando le dijeron que era una 'quita maridos').

Facebook Twitter Linkedin

Heard busca que aseguradora cubra gastos judiciales. Foto: Jim Lo Scalzo. AFP

¿Por qué se niegan a pagarle el seguro?

La compañía no es responsable de una pérdida causada por un acto intencional FACEBOOK

TWITTER

La aseguradora no quiere hacer efectiva la póliza de responsabilidad civil, pues considera que las actuaciones de Heard han sido malintencionadas y engañosas durante el juicio más mediático de Hollywood, según reveló el medio especializado ‘TMZ’.



“Ha surgido una controversia real y ahora existe entre la compañía, por un lado, y Heard, por el otro, con respecto a los deberes y obligaciones adeudados entre ambos por virtud de la póliza con respecto a la indemnización”, precisó la entidad.



La demanda de la aseguradora fue presentada en un Tribunal de California; su objetivo es que un juez compruebe acciones inadecuadas de Heard en el caso con Depp. “La compañía no es responsable de una pérdida causada por un acto intencional”, se lee en el documento conocido por el diario ‘Los Angeles Times’.

(No deje de leer: Confundieron a Hideo Kojima con el asesino de Shinzo Abe).

Desacuerdos entre aseguradoras de Heard

La modelo, de 36 años, tiene cobertura de otra compañía: Travelers Commercial Insurance, la cual ha pagado los gastos de los abogados que, según se mencionó en una de las audiencias con Depp, ascienden a más de seis millones de dólares (más de 26 mil millones de pesos colombianos).

Facebook Twitter Linkedin

Depp deberá recibir indemnización por los daños causados ante declaraciones de su exesposa. Foto: EFE

De acuerdo con las indagaciones del medio citado, Travelers ya ha interpuesto quejas contra la aseguradora New York Marine al considerar que debe pagar hasta la mitad de los servicios de la defensa de la artista.



Esta nueva batalla de Heard tomaría más tiempo. Mientras tanto, su equipo legal pide que se anule el veredicto por el cual ella fue hallada culpable de difamación, pues, dicen, existen errores de trámite: uno de los jurados tendría supuestamente información incorrecta en su hoja de vida, ya que no había nacido en 1945, sino en 1970.



“Esta discrepancia crea dudas sobre si el 15º integrante del jurado realmente recibió una convocatoria para participar en el jurado y fue correctamente vetado por la corte para servir en el jurado”, sostuvieron.

También puede leer:

- Belinda se confesó y habló sobre su ruptura con Christian Nodal.

- ¿Por qué Mafe Walker será contratada por Netflix?

- Nancy González: ¿Cuánto vale una cartera de la diseñadora?

- Fundador de iglesia satánica dice que encontró a Jesús a través de mujer.

Tendencias EL TIEMPO