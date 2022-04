El juicio entre Johnny Depp y Amber Heard ha sido altamente mediático, tanto así, que una cuenta de maquillaje en TikTok argumentó en contra de algo que los abogados de Heard habían asegurado días antes en la corte.

Durante el juicio que comenzó en el mes de abril de 2022, los abogados de Heard afirmaron que la actriz utilizó el ‘Milani Conceal Perfect All In One Correcting Kit’ - un kit de maquillaje con correctores-, para cubrir los signos de abuso físico por parte de Depp mientras aún se encontraban juntos. Esto ubicaría la afirmación entre los años de 2014 y 2016.



Para refutar los comentarios que decían que no habían visto a Heard con signos de violencia doméstica, la abogada de la actriz dijo: “Esto es lo que Amber llevó en su bolso durante toda su relación con Johnny Depp” y mostró ante la audiencia el kit de correctores mencionado anteriormente.

Sin embargo, ‘Milani Cosmetics’, la compañía fabricante del kit, publicó un TikTok donde asegura que ese producto que los abogados de Heard afirmaron que utilizó más de una vez tuvo su lanzamiento en diciembre del 2017. Según esto, ese corrector no existiría en las fechas que los abogados de Heard aseguran que ella lo utilizaba para cubrir los supuestos moretones.



El video fue publicado por la cuenta oficial de la compañía de maquillaje y al momento ya tiene más de 4 millones de visualizaciones acompañadas de varios comentarios de personas que felicitan a la compañía por su aclaración y que, además, apoyan a Depp.

Recuerde que el juicio ocurre en un tribunal de Fairfax, Virginia, en Estados Unidos, tras la demanda de Depp a Heard por difamación, cuando en el 2018 escribió un artículo en el diario ‘The Washington Post’ sobre su experiencia con el abuso y la violencia doméstica.

