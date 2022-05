El juicio que se realiza entre Amber Heard y Johnny Depp por difamación y acusaciones de violencia doméstica continuó tras una semana de receso. La actriz de ‘Aquaman’ testificó por segunda vez ante un jurado de Virginia, Estados Unidos, en su intento por demostrar que Depp la agredió en varias ocasiones durante su tormentoso matrimonio.

Heard, de 36 años, declaró en días pasados y narró cruentos episodios que habrían ocurrido cuando estaba al lado del actor de ‘Piratas del Caribe’. Golpes, discusiones de alto calibre, abuso sexual y exceso de drogas y alcohol fueron los recuerdos de la también modelo.

En su segunda comparecencia ante la juez, Heard volvió a lanzar fuertes acusaciones. “Desafortunadamente, la violencia se volvió casi normal, en especial hacia al final de la relación”, comentó.

‘No existes’

Amber Heard en el juicio por difamación. Foto: Steve Helber / EFE

Con adjetivos fuertes, la actriz recalcó que su exmarido tuvo celos al verla en un proyecto con el actor James Franco, pues, según ella, Depp odiaba que grabara escenas de cama.

“Me llamó una mentirosa p…”, aseguró. Además, enfatizó en que esos no eran los únicos improperios que debía soportar sin razón alguna, por lo que optó por grabar a Depp de manera secreta para tener pruebas.



“No eres una maldi… profesora. No eres la mamá de nadie. No existes”, se oye decir al actor en un audio revelado. De acuerdo con la grabación presentada por Heard, Depp frecuentemente la humillaba y le molestaba que le hiciera reclamos sobre sus excesos.

El año 2016 fue el detonante. Heard aseguró que Depp le arrojó una botella de champaña justo cuando celebraban el cumpleaños de la actriz. No contento con eso, de acuerdo con el testimonio, tiró el celular de su exesposa por la ventana.

Los enfrentamientos se incrementaron, pues en mayo del año mencionado Depp supuestamente le arrojó el celular a la cara y le dejó varios moretones, para los cuales Heard mostró fotos de su rostro.

Facebook Twitter Linkedin

Amber Heard enfatizó en que Depp la agredía en medio de sus excesos. Foto: Steve Helber / AFP

“¿Te golpeé? Déjame ver lo que te hice esta vez”, habría dicho la estrella de Hollywood tras tirarle el celular.



“Había trabajado tan duro para tratar de que la relación funcionara. Se estaba desmoronando. Sabía que debía dejarlo, separarme. Sabía que no sobreviviría si no me divorciaba”, añadió notablemente afectada por los recuerdos que le traía el 2016.

El divorcio repentino

TWITTER

Según Heard, la violencia se había vuelto algo recurrente y “no era la excepción”. Por tanto, tomó la decisión de pedirle el divorcio. Pensó que ahí terminaría todo, pero, para su sorpresa, a mediados de 2016 Depp empezó a amenazarla por teléfono.

“Johnny me dijo que me arruinaría. Que nadie me contrataría nunca profesionalmente. Que nunca volvería a trabajar”, mencionó.La presunta campaña de desprestigio la llevó a evitar los medios de comunicación. Incluso, dijo, Depp le pidió abstenerse de revelar detalles de la separación.

Facebook Twitter Linkedin

Johnny Depp la habría golpeado en varias ocasiones. Foto: Steve Helber / EFE

“Sentía que no podía vivir mi vida, la gente se estaba volviendo contra mí, nunca me habían inundado con tanta prensa. Todos los testigos que indirectamente me apoyaron fueron amenazados”, añadió.De hecho, aseguró que eran constante las llamadas de Depp para evitar que filtrara información. En una de ellas la denominó una “mentirosa y cazafortunas”.

“No estoy mintiendo sobre nada y no busco su dinero”, fue la respuesta de Heard, en el audio de la llamada revelado ante la jueza.

Finalmente, comentó que cada palabra escrita en la columna para el medio ‘Washington Post’ sobre violencia doméstica con Depp es “verdad”.



Al juicio aún le quedan varios días y una decisión por parte de la jueza se podría conocer al final de este mes de mayo.

