La actriz Amber Heard vuelve a ser tendencia en redes sociales luego de que se hiciera viral un video en el que aparece bailando 'Como la flor' de Selena Quintanilla.



A pesar de que el video no parece ser reciente, los comentarios sobre la estadounidense no se hicieron esperar.

Heard estuvo en el centro de la polémica entre abril y junio de 2022, meses en los que se llevó a cabo el juicio entre ella y su exesposo Johnny Depp.



Este capítulo en la vida de los actores dejó grietas enormes en las relaciones públicas de ambos, aunque la derrota de Heard por la acusación de difamación que hizo en contra del protagonista de 'Piratas del Caribe' le costó mucho más.



El repudio de una gran parte del público y su posible renuncia a aparecer en 'Aquaman 2' fueron algunas de las consecuencias que ese mediático juicio le trajo a la texana.



Aunque en los últimos meses muy poco se habló de estos hechos, la actriz volvió a estar en boca de la prensa.



Ahora se trata de un video que se hizo viral en TikTok, donde se le ve bailando la icónica canción 'Como la flor' de la cantante mexicana Selena.



En el clip se aprecia cómo Heard canta con gran sentimiento el tema de la 'Reina del tex-mex', mientras baila con un hombre desconocido.



Pues bien, el video fue compartido por Bernardo Triana, el acompañante de la actriz en el baile, quien lo había posteado inicialmente como un meme.

El 6 de diciembre de 2022 Triana publicó en su cuenta de Tiktok el video a modo de burla, y escribió que algunas personas se enojaron con él por haber trabajado junto a la famosa actriz.



Sin embargo, hace dos días hizo público el clip original en el que se les ve compartiendo la pieza musical en lo que parece ser una fiesta durante el rodaje de la película 'In The Fire', en la que Heard es protagonista.



El hombre, quien trabajó como asistente del equipo del filme, acompañó el video con la descripción "Lo prometido es deuda, aquí está el video bailando con Amber Heard".



En los comentarios, no obstante, no parece haber más que risas y comentarios sarcásticos que hacen referencia a todo lo que se conoció durante el juicio de Heard y Depp.

