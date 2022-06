Amber Heard y Johnny Depp se difamaron. A ese veredicto llegó un jurado de Virginia, Estados Unidos, luego de seis semanas del litigio más mediático de Hollywood. La actriz de ‘Aquaman’ deberá pagar daños por 15 millones de dólares al asegurar que había sido víctima de violencia doméstica durante su matrimonio con Depp.



En cambio, el actor de ‘Piratas del Caribe’ tendrá que pagar 2 millones de dólares en daños a su exesposa porque uno de sus abogados deslegitimó las acusaciones de abuso sexual hechas por Heard y las llamó un engaño.

¿Qué pasaría si apela el fallo?

Los casos de difamación se deciden realmente en la apelación FACEBOOK

TWITTER

Heard, de 36 años, podría tumbar el fallo de los siete jurados, quienes le dieron mayoritariamente la razón a su exmarido. Todavía tiene la posibilidad de apelar la decisión y ya lo está considerando, dijo Alafair Hall, un portavoz suyo, en charla al diario estadounidense ‘The New York Times’.



De hacerlo, el asunto judicial llegaría a la Corte de Apelaciones de Virginia. Ese es el camino que podrían tomar, pues no el equipo legal de Heard no podría trasladar el caso a California, estado de residencia de ambas estrellas, según el canal ‘Fox’.

(Además: Elon Musk rompe su silencio sobre juicio de Johnny Depp y Amber Heard).

Facebook Twitter Linkedin

Amber Heard en el juicio contra Johnny Depp. Foto: AFP

“Los casos de difamación se deciden realmente en la apelación”, reveló Lisa Bloom, en charla con la agencia ‘BBC’. Ella es una abogada experta en este tipo de demandas; participó en la defensa de Janice Dickinson contra Bill Cosby al acusarlo de abusador. Ganó el caso.



La abogada encontró inconsistencias en el veredicto: “¿Cómo puede ser que Amber Heard fue difamada cuando el abogado de Depp dijo que sus acusaciones eran un engaño y, sin embargo, Depp también fue difamado cuando dijo que ella era representante de la violencia doméstica?”

Un titular en discordia

“(Un) titular que ella no escribió. Eso es objeto de apelación FACEBOOK

TWITTER

El fallo no determinaba quién era culpable o inocente. Solo buscaba definir si la también modelo difamó a Depp cuando escribió una columna de opinión para el diario ‘The Washington Post’. En el escrito no se mencionaba al actor, pero Heard sí se abanderaba como sobreviviente de violencia doméstica.



Sin embargo, el jurado de Virginia no analizó todo el artículo. Solo se quedó con el titular que decía: “Me pronuncié en contra de la violencia sexual y enfrenté la ira de nuestra cultura... eso tiene que cambiar”.

(Le recomendamos: Johnny Depp y Amber Heard: las conclusiones del juicio por difamación).

“(Un) titular que ella no escribió. Eso es objeto de apelación. Dentro de uno o dos años tendremos una respuesta y un resultado definitivo del caso”, consideró Bloom.



Precisamente, ese fue uno de los argumentos de la defensa de Heard. Según ellos, el titular no lo escribió la actriz; lo hizo un editor del medio ‘The Washington Post’ tras leer el contenido. ¿Fue más allá del escrito? ¿Se equivocó?



Pese a ello, la defensa de Depp dice que ella no pidió modificar el título y decidió replicarlo en sus redes sociales.

Facebook Twitter Linkedin

Johnny Depp en el juicio contra Amber Heard. Foto: AFP

La decisión de apelar es uno de los caminos que Heard puede tomar. Entre tanto, dijo estar “triste” ante el fallo que no consideró toda la evidencia. “Estoy más triste al ver que he perdido un derecho que pensé que tenía como estadounidense: el expresarme libre y abiertamente”, concluyó.



Por su parte, Depp se mostró complacido: “Luego de seis años, el jurado me devuelve la vida”.

También puede leer:

- Amber Heard se irá a un desierto cuando salga fallo del juicio contra Depp.

- Lo que deberá pagarle Amber Heard a Johnny Depp por difamación.

- 'El día que casi atrapan a Jack Sparrow' y otros memes de Depp vs. Heard.

- J Balvin le hace chiste a Nodal y este le responde duro: 'Yo tengo talento'.

Tendencias EL TIEMPO