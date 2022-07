La actriz estadounidense Amber Heard resolvió apelar el veredicto del jurado en el multimillonario caso de difamación que perdió ante su exesposo, la estrella de ‘Piratas del Caribe’ Johnny Depp.



Los abogados de Heard, de 36 años y quien protagonizó la película de superhéroes ‘Aquaman’, apelaron el jueves ante la Corte de Apelaciones del estado de Virginia (costa este de Estados Unidos).



"Creemos que el tribunal cometió errores que impidieron un veredicto justo y de conformidad con la Primera Enmienda", dijo en un comunicado un portavoz de Heard en referencia a la enmienda constitucional que protege la libertad de expresión.



"Por lo tanto, estamos apelando el veredicto", acotó. "Si bien nos damos cuenta de que la presentación de hoy encenderá las hogueras de (la red) Twitter, hay pasos que debemos tomar para garantizar la equidad y la justicia", según la nota.



En junio, un jurado de Virginia falló a favor de Depp con una indemnización de 10 millones de dólares en daños y perjuicios luego de determinar que una columna de Heard publicada en The Washington Post en 2018 era difamatoria contra el actor.

En junio, un jurado de Virginia falló a favor de Depp con una indemnización de 10 millones de dólares. Foto: Steve Helber. AFP

Depp, de 59 años, demandó a Heard por el artículo de opinión en el que, pese a no mencionar a su exmarido, ella se describe a sí misma como una "figura pública que representa el abuso doméstico".



Heard, quien lo contrademandó, recibió por su parte 2 millones de dólares en el juicio, que fue seguido en directo por millones de espectadores de Estados Unidos y varios países del mundo.



El jurado llegó al veredicto después de un intenso proceso de seis semanas. El caso presentó detalles espeluznantes e íntimos sobre la vida privada de las celebridades de Hollywood.



A principios de este mes, una jueza rechazó la demanda de Heard de un nuevo juicio, solicitado con el argumento de que uno de los siete miembros del jurado no era el hombre convocado para la tarea sino su hijo, en un caso de identidad equivocada.



Penney Azcarate, que presidió el sonado juicio en el tribunal de Fairfax, cerca de Washington, consideró que la actriz no salió perjudicada en el proceso y que el jurado había sido aprobado por ambas partes.

