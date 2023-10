Amazon Prime tiene la película con la que Daniel Craig se despidió de 'James Bond'

La icónica saga de 'James Bond' se despidió de su intérprete, Daniel Craig, con la película 'No Time To Die', estrenada en 2021 y dirigida por Cary Joji Fukunaga. El actor asumió el papel del 'agente 007' en noviembre de 2006, y esta entrega marcó el cierre definitivo de su carrera como 'Bond'.



Esta producción se convirtió en un evento cinematográfico muy esperado por audiencias de todo el mundo que veneran al espía británico más famoso de la pantalla grande. Su estreno en 50 países resultó en una recaudación de taquilla cuantiosa, alcanzando la cifra de 775 millones de dólares y consolidándose como un gran éxito para Craig y para la franquicia en su conjunto.

'No Time To Die', ahora disponible en Amazon Prime, no solo se centró en la despedida de Daniel Craig como 'James Bond', sino que también dejó pistas intrigantes sobre el futuro de la saga. Además, contó con la destacada actuación de Ana de Armas.



¿De qué trata 'No Time To Die'?

La trama sigue a 'Bond' en su última misión, enfrentando a un nuevo villano interpretado por Rami Malek, quien busca vengar la muerte de su familia a manos de 'Ernst Blofeld', interpretado por Christoph Waltz. La película introduce también a 'Nomin', encarnada por Lashana Lynch, quien asume el número de 'agente 007'.



A pesar de los intensos rumores sobre quién podría reemplazar a Daniel Craig en su papel durante más de dos años, 'No Time To Die' ofrece una visión de 'Bond' que revela su vulnerabilidad, un enfoque que contrasta con las interpretaciones anteriores del personaje.

El emotivo y controvertido final de la película ha dividido a los fanáticos y a la crítica. Al darle un cierre a la larga trayectoria del actor, algunos creen que podría haber sido más dramático, triste o espectacular. Sin embargo, para aquellos que aman la acción, la intriga y el carismático espía británico, esta última entrega encarnando al agente es una imperdible, y ahora está disponible para su disfrute en Amazon Prime.

