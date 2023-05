Recientemente, se han hecho virales en redes sociales las tiendas "secretas" de almacenes de cadena y establecimientos comerciales, donde, al parecer, se pueden adquirir todo tipo de artículos de tecnología y hogar a precios bajos.

Pese a que Amazon se ha caracterizado por ser una tienda que oferta sus productos en línea alrededor del mundo, esta empresa también contaría con una sección de varios artículos que están en descuento, como un 'outlet'.



La tienda creada por el magnate Jeff Bezos tiene una sección oculta denominada 'Warehouse' o 'remates de almacén', en su página web, donde se pueden encontrar desde electrodomésticos hasta artículos de aseo en promoción.



Aunque esto sea un truco viable para comprar más barato en la plataforma online —a quién no le emociona comprar un iPhone a mitad de su precio normal—, se debe tener en cuenta la calidad de los productos.



Y es que muchos de estos artículos en el depósito pueden ser usados, han sido devueltos por otros usuarios, o simplemente sus compradores iniciales nunca los reclamaron, así que, básicamente, esta sección es una especie de bodega digital.

En la página web de la sección 'Secreta' se encuentran los lineamientos y características de los productos en descuento. Foto: Página oficial Amazon - Sección 'Warehouse'/ Captura de pantalla

Cómo acceder a la tienda

Varios usuarios de TikTok se han aventurado a enseñarles a los internautas cómo acceder a esta sección "escondida" de Amazon, donde pueden hacer uso de los descuentos.



Entre ellos @Wayocatellanos, quien explica cómo ingresar a la tienda y acceder la página de ofertas de manera fácil y segura, según él, a través del siguiente paso a paso.

Ingrese a su navegador y escriba "Amazon Warehouse" y seleccione el primer resultado para ingresar al sitio web.

Una vez se encuentre allí, la página desplegará un panel con las categorías de los productos para guiar su búsqueda.

En caso de tener un artículo en mente, se puede dirigir al buscador de la misma y escribir el nombre o referencias de lo que quiere.

La tienda arrojará varias opciones de lo objeto con las características de descuentos y su clasificación de uso, así como sus costos de importación y demás como sucede en la sección general.

Por último, después de haber hecho su elección podrá pagar a través de los medios de pago convencionales.

Vale aclarar que la mercancía pasa por un proceso de inspección dentro de la misma empresa, donde se verifica el estado de cada producto dependiendo de su apariencia y sus condiciones físicas.



De esta forma, los artículos se clasifican en un sistema que le permite entender al usuario cuáles son las características de remate con las que está comprando: Usado - Como nuevo, Usado - Muy bueno, Usado - Bueno y Usado - Aceptable, según Amazon.

Condiciones y garantía

Una duda que puede surgir, es sí la los artículos de esta sección, tienen las mismas condiciones de adquisición en la pestaña general del sitio web. Un temor apenas comprensible si se tiene presente que se pueden comprar productos usados.



La buena noticia es que sí, la empresa promete una garantía dependiendo del artículo y de acuerdo con los derechos del consumidor, pues estos también cuentan con las opción de devolución y reembolso monetario según las condiciones y estatutos de la misma.



"Todos los artículos de Amazon Warehouse están cubiertos por una garantía legal. Si tu artículo se vuelve defectuoso después del periodo de devolución, Amazon reparará cualquier artículo defectuoso, y si la reparación no es posible, reembolsaremos el precio de compra de acuerdo con nuestra política de devolución", expresa la compañía en los requerimientos de la sección.

Sin duda, este es un truco que podría utilizar si no cuenta con el presupuesto para adquirir esa cámara, teléfono o televisor de su interés, y que quizá pueda encontrar en este lugar "prácticamente nuevo".



En todo caso, no está de más ser precavido con esta y cualquier compra que desee hacer a través de internet. Recuerde verificar que los sitios web sean oficiales, no dar información personal ni financiera detallada y guardar comprobante de cada pago que realice.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

